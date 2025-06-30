Кредитные союзы будут работать по новым валютным правилам: что известно

Национальный банк Украины обнародовал для общественного обсуждения проект постановления, устанавливающий требования к управлению валютным риском для объединенных кредитных союзов, а также уточняет порядок расчета пруденциальных нормативов для всех кредитных союзов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

Кредитные союзы получат новые ограничения

Национальный банк Украины вынес на обсуждение проект постановления, устанавливающего новые требования к управлению валютными рисками для объединенных кредитных союзов. Также документ уточняет, как должны рассчитываться финансовые нормативы для всех кредитных союзов.

Этот проект разработан на основе изменений в Закон Украины "О кредитных союзах". Согласно им, объединенные кредитные союзы получили право брать кредиты в иностранной валюте — в частности от правительств других стран, международных организаций и донорских проектов.

Среди основных новшеств:

введение ограничений на валютные риски и требований к системам управления ими;

обновление порядка исчисления обязательных денежных характеристик для всех кредитных союзов.

Что известно о кредитных союзах

Кредитный союз - это некоммерческая организация, созданная физическими лицами, профессиональными союзами и их объединениями на кооперативных началах. Ее основная цель — удовлетворение потребностей членов во взаимном кредитовании и предоставлении финансовых услуг, осуществляемых за счет объединенных денежных взносов участников союза.

Кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам привлечения вкладов (вкладов/депозитов) от членов союза на депозитные счета, могут во время военного положения обратиться в Национальный банк с просьбой об аннулировании лицензии и исключении их из Государственного реестра финансовых учреждений.

Во время военного состояния кредитные союзы, не имеющие обязательств по договорам о привлечении вкладов (вкладов/депозитов) своих членов на депозитные счета, могут подать в Национальный банк заявление об аннулировании лицензии на осуществление деятельности и исключении из Государственного реестра финансовых учреждений.