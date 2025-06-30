Кредитні спілки працюватимуть за новими валютними правилами: що відомо

Національний банк України оприлюднив для громадського обговорення проєкт постанови, що встановлює вимоги до управління валютним ризиком для об’єднаних кредитних спілок, а також уточнює порядок розрахунку пруденційних нормативів для всіх кредитних спілок.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Кредитні спілки отримають нові обмеження

Національний банк України виніс на обговорення проєкт постанови, яка встановлює нові вимоги до управління валютними ризиками для об’єднаних кредитних спілок. Також документ уточнює, як саме мають розраховуватись фінансові нормативи для всіх кредитних спілок.

Цей проєкт розроблено на основі змін до Закону України "Про кредитні спілки". Згідно з ними, об’єднані кредитні спілки отримали право брати кредити в іноземній валюті — зокрема, від урядів інших країн, міжнародних організацій і донорських проєктів.

Серед основних нововведень:

запровадження обмежень на валютні ризики та вимог до систем управління ними;

оновлення порядку обчислення обов’язкових фінансових показників для всіх кредитних спілок.

Що відомо про кредитні спілки

Кредитна спілка або кредитівка — це некомерційна організація, створена фізичними особами, професійними спілками та їх об'єднаннями на кооперативних засадах. Її основною метою є задоволення потреб членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг, що здійснюються за рахунок об'єднаних грошових внесків учасників спілки.

Кредитні спілки, що не мають зобов'язань за договорами залучення внесків (вкладів/депозитів) від членів спілки на депозитні рахунки, можуть під час воєнного стану звернутися до Національного банку з проханням про анулювання ліцензії та виключення їх з Державного реєстру фінансових установ.

Під час воєнного стану кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами щодо залучення внесків (вкладів/депозитів) своїх членів на депозитні рахунки, можуть подати до Національного банку заяву про анулювання ліцензії на провадження діяльності та виключення з Державного реєстру фінансових установ.