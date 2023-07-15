В Украине приняли новый закон о кредитных союзах: какие нововведения предусмотрены

Национальный банк Украины приветствует принятие Верховной Радой накануне новой редакции закона о кредитных союзах. Как отмечает регулятор, принятый документ, в частности, расширяет перечень лиц, которые могут стать членами кредитных союзов: ими смогут быть не только физические лица, но и юридические. Речь идет о фермерских хозяйствах, ОСМД, кооперативах и микропредприятиях.

"Во-первых, новый закон и обновление регулирования в этой сфере соответствуют лучшей мировой практике, во-вторых, без сомнения новые подходы к регулированию работы кредитных союзов будут способствовать повышению их устойчивости и результативности", - подчеркнула первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

Новый закон также усовершенствует требования к структуре капитала кредитного союза. В частности, предполагается расширение источников пополнения капитала кредитного союза, введение требований к составляющим регулятивного капитала – как первого, так и второго уровня.

Также в законодательстве появятся новые требования к системе корпоративного управления кредитным союзом и системе внутреннего контроля. Полномочия между органами управления – общим собранием, наблюдательным советом и правлением (или единоличным исполнительным органом) – будут четко распределены.

Законом устанавливаются ограничения на совмещение отдельных функций во избежание потенциального конфликта интересов. Кроме того, законом установлены требования к безупречной деловой репутации и профессиональной пригодности руководителей кредитных союзов.

"Высшее руководство значимых и объединенных кредитных союзов будет согласовываться с Нацбанком. Собственно, новые требования к системам управления позволят предотвратить концентрацию всех процессов управления вокруг узкого круга лиц. А это уменьшит риски для финансового состояния кредитного союза и защитит интересы его участников", - указывают в НБУ.

Вместо двойной процедуры входа на рынок закон предусматривает для кредитных союзов получение лицензии одновременно с регистрацией в соответствующем реестре. Кроме того, теперь им не нужно будет получать несколько лицензий на разные виды финансовых услуг, поскольку они будут работать на основании единой лицензии на деятельность кредитного союза.

При этом предусмотрена дифференциация лицензий на стандартную и упрощенную. На основании стандартной лицензии союз сможет предоставлять финансовые услуги по кредитованию и привлечению от своих членов средств и банковских металлов, подлежащих возврату и не являющихся паевыми взносами. На основании упрощенной же лицензии можно будет лишь осуществлять кредитование.

В то же время кредитный союз по желанию сможет предоставлять услуги по предоставлению гарантий, торговле валютными ценностями, а также некоторые из финансовых платежных услуг. Кроме того, союзы смогут предоставлять и сопроводительные, посреднические и консультационные услуги, чтобы повысить вовлеченность граждан в использование финуслуг.

Соответствующим образом будут обновлены и лицензионные требования к кредитным союзам: при использовании стандартных лицензий требования будут ужесточены. Кредитные союзы также смогут передавать на аутсорсинг ряд своих функций, но потребуется обязательно информировать об этом Нацбанк.

Отметим, что соответствующий законопроект №5125 парламент принял в целом 14 июля, за что проголосовали 258 депутатов. В то же время шесть депутатов от "Батькивщины", в том числе лидер фракции Юлия Тимошенко, проголосовали против. Еще 36 нардепов от голосования воздержались.

Документ имеет статус евроинтеграционного и был внесен группой из семи депутатов во главе с главой комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым еще в феврале 2021 года.

В первом чтении его приняли 1 июня 2021 года, но при рассмотрении во втором 18 ноября того же года для принятия не хватило трех голосов, хотя нашлось достаточно для отправки законопроекта на повторное второе чтение. 18 июля 2022 года при его рассмотрении снова не хватило голосов для принятия, и его еще раз отправили на повторное второе чтение, до которого дело дошло лишь спустя год.

Предусмотрено, что новая редакция закона о кредитных союзах вступит в силу на следующий день после опубликования, однако большинство его норм будут введены в действие с 1 января 2024 года. Старый закон о кредитных союзах утратит силу с этого же момента.

Нормы о сроках проведения общего собрания членов кредитных союзов заработают с 1 июля 2024 года, а о возможности участия союзов в системе электронных платежей НБУ - только с 2026 года.

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