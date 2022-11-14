Крутое пике небанковского финрынка. Почему исчезают страховые компании, ломбарды и кредитные союзы

Широкомасштабная война и кризис ударили по всем возможным рынкам, финансовый небанковский рынок исключением не стал. Финансовые компании либо отказываются от лицензий добровольно, либо их деятельность прекращает Национальный банк. Именно в сферу компетенции НБУ как регулятора входит надзор за этими учреждениями и применение соответствующих мер воздействия, если те не выполняют вмененные им требования.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В октябре, согласно данным НБУ, новые игроки на рынке небанковских финансовых услуг не появились, в то же время 20 участников покинули его. Следовательно, по итогам октября количество участников небанковского финансового рынка сократилось с 1592 до 1572. Таким образом, в разрезе направлений деятельности, на конец октября на небанковском рынке работали:

124 страховщика non-life (в сентябре их было 126) и 13 life-страховщиков (количество не изменилось);

190 ломбардов (было 191);

173 кредитных союза (было 179);

104 лизинговые компании (было 106);

839 финансовых компаний (было 848);

62 страховые брокеры (количество не изменилось);

67 коллекторских компаний (количество не изменилось).

Кто-то идет сам, кому-то указывают на дверь

В октябре добровольно из реестра были исключены семь финансовых компаний, пять кредитных союзов и одна лизинговая компания (они сами написали заявления), а два страховщика, две финансовые компании, ломбард, кредитный союз и лизинговая компания – принудительно . Но Нацбанк не только аннулирует лицензии, но и приостанавливает, продлевая их, если компания выполнит требования и устранит нарушения.

Например, в октябре остановлено действие лицензий 16 участникам рынка небанковских финансовых услуг – 11 финансовым компаниям и пяти ломбардам. В то же время возобновлено действие лицензий 13 небанковским финансовым учреждениям – 11 финансовым компаниям, одному страховщику и одному ломбарду.

Также уже есть некоторые данные за текущий месяц. Своим решением от 9 ноября Нацбанк аннулировал (отозвал) все лицензии на предоставление финансовых услуг одному ломбарду и 13 финансовым компаниям, одной финкомпании действие всех лицензий приостановил .

Что касается всего периода с начала широкомасштабного вторжения РФ, то в Украине четко обозначились две тенденции (за март-октябрь включительно). Во-первых, за все это время на рынке появилось только два новых игрока, а ушли из него 276 учреждений (для сравнения, за весь февраль в Украине появилось пять НФО). Во-вторых, исчезали они в основном в марте (за этот месяц свернули деятельность 165 игроков).

Как отметила в разговоре с Delo.ua первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова, на сегодняшний день всем этим компаниям действительно нелегко, и в каждом сегменте свои проблемы.

"Что касается НФО (небанковских финансовых организаций – ред.), чей профиль – потребительское кредитование, то у них качество портфелей по известным причинам упало. Есть у них и сложности с выдачей новых кредитов, поскольку риски сейчас оценить крайне непросто. Страховые компании также теряют свои позиции, поскольку спрос на страховые услуги падает: у потребителей на фоне войны изменились приоритеты", – отмечает она.

Страховые компании не сдаются

Екатерина Рожкова говорит, что сейчас по сути в страховом сегменте наиболее стабильная ситуация в сегменте обязательного страхования (ОСГПО, "Зеленая карта" и др.). Впрочем, большой уровень миграции, связанный с массовым выездом беженцев за пределы страны, вместе с падением платежеспособности населения приводит к падению объемов платежей, получаемых страховщиками, что угрожает их операционной эффективности.

Кроме того, как отмечает руководитель аналитического отдела Международной академии биржевой торговли Андрей Шевчишин, страховые компании фиксируют большие убытки.

"У страховщиков было большое количество открытых операций, по которым резко закрылись платежи или произошли страховые события. На их покрытие у многих компаний не хватает средств, они не могут компенсировать убытки клиентам своевременно и в полном объеме. Иными словами, рынок страхования не работает нормально, поэтому некоторые из таких компаний, опираясь на форс-мажорные обстоятельства, принимают решение о закрытии", – говорит эксперт. В частности, начиная с 24 февраля с рынка ушло восемь страховщиков.

В то же время глава правления страховой компании "Арсенал-Страхование" Сергей Авдеев, комментируя ситуацию на страховом рынке, не считает, что страховщикам тяжелее всего. Страховые компании в большинстве своем имеют возможности для сокращения своих расходов, что позволяет сдерживать сокращение бизнеса. Кроме того, военные риски непосредственно на деятельность страховых компаний не влияют, в отличие от многих других отраслей экономики.

"Они (страховщики – ред.) покрывали только те страховые случаи, которые подпадают под договоры страхования. В то же время, события, связанные с войной, к таким случаям не относятся. Это – исключения в выплатах возмещений. Например, если снаряд попадает в застрахованный автомобиль (полное КАСКО), то это не страховой случай. Если же машина врезалась в танк, то это уже является страховым случаем", - акцентирует Авдеев.

Ломбардам и кредитным союзам тяжелее всего

Ситуация на рынке ломбардов тоже тревожна. Хотя Андрей Шевчишин отмечает, что, с одной стороны, они должны чувствовать себя неплохо, поскольку население нуждается в средствах, будучи готовым нести в такие компании свое имущество в залог. Иными словами, спрос на услуги ломбардов есть, но это их не спасает.

"Вспомним первые месяцы войны, когда банки урезали физлицам кредитные лимиты. Ломбард был неплохим выходом из ситуации безденежья. Поэтому люди готовы сдавать вещи в обмен на деньги, но ломбардам сегодня распродать залоговое имущество не так легко, как до войны. Поэтому и ставки по ссудам ломбардов очень высоки", – подчеркнул он.

Примечательно, что в марте, когда из небанковского финрынка ушли 165 участников, 62 из них были именно ломбарды. Всего же за период войны пропало 69 ломбардов. Единственный сегмент, не продемонстрировавший никаких количественных изменений, это коллекторский бизнес. По итогам марта как было 67 коллекторских компаний, так и осталось по сей день.

Впрочем, в самом худшем положении находятся не страховщики и не ломбарды, а кредитные союзы – в марте-октябре включительно из этого сегмента ушло 102 игрока. Как справедливо замечает Сергей Авдеев, прекращение деятельности многих НФО связано не только с войной и спровоцированным ею падением качества кредитных портфелей, но и высокими стандартами и требованиями, которые Национальный установил еще в мирное время.

"Еще перед полномасштабной войной в Украине был принят ряд нормативных актов, способствовавших очистке рынка. Поэтому НФО нередко покидают рынок только по той причине, поскольку "не вписываются" в нормы законодательства и не выполняют требования регулятора", – добавляет Авдеев.

В качестве примера: в каждом уведомлении об аннулировании или приостановлении лицензии НФО Национальный банк публикует основания своего решения. В последний раз НБУ аннулировал лицензии 13 финучреждениям, поскольку те "не выполнили решение регулятора и не устранили нарушение лицензионных условий".