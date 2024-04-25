Ирак привлек украинскую компанию для разработки газового месторождения

В среду Министерство нефти Ирака объявило о подписании контракта с украинской компанией "Укрземресурс" на разработку газового месторождения Аккаса в провинции Аль-Анбар на западе страны.

Об этом пишет иракское информационное агентство Shafaq News.

По словам министра нефти Ирака Хайяна Абдул Гани, контрактом предусматривается добыча 100 миллионов кубических футов (около 2,83 млн кубометров) газа в день в течение первых двух лет с последующим наращиванием до 400 млн кубических футов (11,33 млн кубометров) за четыре года.

Подписание состоялось в присутствии министра Абдул Гани, представителей государственных нефтяных компаний Midland Oil и North Oil Company, Директората по нефтяным контрактам и лицензированию, а также украинской компании "Укрземресурс".

В ходе церемонии также было заключено соглашение о концессии в пользу "Укрземресурса" корейской газовой корпорацией KOGAS.

Заместитель министра нефти Ирака Басим Мохаммед Худаир отметил, что подписание стало возможным после лет ожидания из-за войны с террористическими группировками в регионе.

Генеральный директор Midland Oil Мохаммед Яссин Хассан аль-Обайди назвал концессию украинской компании значительным шагом для газовых инвестиций в Ираке, особенно на западе страны, учитывая большие запасы газа в этом регионе.

По данным аналитической системы Contr Agent, ООО "Укрземресурс" основано в 2004 году, основной вид деятельности – добыча природного газа. Его владелицей является Ольга Ярмак, которая входит в состав наблюдательного совета крупнейшей частной газодобывающей компании ЧАО "Нефтегаздобыча" от компании Salazie BV Николая Рудьковского.

Напомним, что контрольный пакет "Нефтегаздобычи" в 2013 году приобрела компания ДТЭК. С тех пор компания добывала все большее количество газа.