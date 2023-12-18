ТОП-10 компаний добывающей промышленности: кто приумножил свое состояние

На 14% сократились доходы топ-10 компаний добывающей промышленности в первый год полномасштабной войны. В общей сложности лидеры рынка заработали 295,15 млрд грн за 2022 год. Это компании, занимающиеся добычей железных руд, природного газа и каменного угля. Шесть из десяти компаний принадлежат Ринату Ахметову, а лидером сферы является государственная компания - "Укргаздобыча".

Об этом сообщает "Опендатабот".

По данным аналитиков, 295,15 млрд грн заработали компании-лидеры добывающей промышленности. Это на 14% меньше, чем в 2021 году, когда эти бизнесы заработали 343,24 млрд. грн.

Кто из лидеров рынка приумножил свое состояние

Почти половина от совокупного дохода лидеров приходится на 3 компании, добывающие природный газ.

"Лидером топа оказалась государственная компания "Укргаздобыча", с доходом в 86,38 млрд грн. Это 29% от общего дохода топ-10. В то же время, по сравнению с 2021 годом заработок компании упал на 4%", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что 6 из 10 компаний Топа принадлежат группе СКМ Рината Ахметова. Именно эти предприятия получили 54% совокупного дохода топ-10 компаний – 159,57 млрд грн.

Три компании Ахметова из рейтинга увеличили свои доходы. Речь идет о:

в 1,8 раз выросли доходы в ДТЭК Павлоградуголь — вторая позиция или 44,2 млрд грн,

Шахтоуправление Покровское (38,47 млрд грн) заработало в 1,8 раза больше, поднявшись в рейтинге на 3 место,

доходы Нефтегаздобыча выросли в 2,3 раза, до 35,99 млрд грн. Это 4 позиция рейтинга.

Доход еще 3 предприятий группы СКМ, занимающихся добычей железных руд, наоборот, существенно снизился по сравнению с 2021 годом:

почти в 4 раза у Северного ГОКа — до 13,8 млрд грн,

более чем в 3 раза, до 12,7 млрд грн, — у Ингулецкого ГОКа,

на треть - у Центрального ГОКа (14,3 млрд. грн.).

"А вот " Укрнефтебурение ", которая раньше принадлежала Игорю Коломойскому, Виталию Хомутыннику и Павлу Фуксу, и по решению суда перешла в собственность АРМА, попала в рейтинг в 2022. И это даже несмотря на то, что в 2022 году получила на 25% меньший доход по сравнению с 2021 - 9,7 млрд грн", - подчеркивают аналитики.

Последние 2 компании топа занимаются добычей железных руд и принадлежат к группе FERREXPO (Константин Жеваго), уменьшили свои доходы в прошлом году. Это Полтавский ГОК - заработок уменьшился в 2 раза и Еристовский ГОК, доход которого упал на 16%. Итого эти две компании заработали 39,48 млрд грн.

Напомним, совокупный доход топ-10 компаний перерабатывающей промышленности сократился почти в полтора раза за первый год полномасштабной войны. Лидеры рынка — металлургические и пищевые компании — заработали 240,46 млрд. В топ попали компании Порошенко-младшего, Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Игоря Коломойского.