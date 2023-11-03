Глава Полтавского ГОКа получил еще одно подозрение: теперь по делу о неуплате ренты на 2 миллиарда

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделке официальных документов председателю правления Полтавского горно-обогатительного комбината, входящему в состав группы компаний Ferrexpo, Виктору Лотоусу.

Как утверждают в БЭБ, в период с 2018 по 2021 год подозреваемый вносил ложные сведения в официальные документы предприятия и занизил уплату средств в бюджет за пользование недрами месторождения железных руд на 2,2 миллиарда гривен.

"В налоговых декларациях предприятия отражался объем и стоимость товарной продукции в виде дробленой руды, то есть без процесса обогащения, что значительно влияет на стоимость рентных платежей", - отмечают в бюро.

В настоящее время руководителю ГОКа инкриминирована часть 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов в особо крупном размере), часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 366 (служебный подлог по предварительному сговору) Уголовного кодекса.

Дело о неуплате ренты ПГОКом

Напомним, что еще девять месяцев назад, 2 февраля, БЭБ заявило, что сообщило о таком подозрении "одному из топ-менеджеров" ПГОКа, которым оказался главный бухгалтер. Однако в пресс-службе комбината заявили, что по состоянию на 2 февраля "ни одному топ-менеджеру компании не было вручено сообщение о подозрении в соответствии с действующим законодательством Украины".

"Мы утверждаем, что обвинения, выдвинутые следственными органами, не соответствуют действительности. На данный момент не существует никаких согласованных налоговых обязательств, которые не уплатило предприятие", - заявили тогда на ПГОКе.

Предприятие указывало, что рассчитывает и платит ренту за пользование недрами в соответствии с действующим законодательством и судебной практикой, а также аналогичным образом, как это осуществляют другие горнодобывающие компании.

На следующий день Шевченковский райсуд Киева арестовал все счета ПГОКа, запретив все расходные операции, кроме уплаты налогов в государственный бюджет, хотя впоследствии разрешил платить зарплату, коммунальные платежи, оплачивать аренду и тому подобное.

Относительно же расследование против главбуха ПГОКа в Ferrexpo 3 ноября отметили, что следствию до сих пор "не удается доказать вину подозреваемого, поскольку состав преступления отсутствует".

Предыдущие подозрения Лотоусу

В свою очередь, Лотоусу в сентябре полиция сообщила о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых и злоупотреблении полномочиями, что нанесло государству ущерб более чем на 157 миллиардов гривен.

Следствие утверждает, что комбинат имел лицензию только на добычу железистых кварцитов, а образующиеся в процессе их обогащения отходы должен был хранить в специально отведенных хранилищах.

Однако, по данным полиции, должностные лица ГОКа обрабатывали эти отходы, получая щебень различных фракций, который в дальнейшем продавался субъектам предпринимательской деятельности. Установлено, что в период 2015-2021 годов было незаконно добыто таким образом более 20 миллионов кубометров полезного ископаемого, что составляет около 164 тысяч вагонов.

Главе правления предприятия инкриминируют незаконную добычу полезных ископаемых (часть 4 статьи 240 Уголовного кодекса) и злоупотребление полномочиями (часть 2 статьи 364-1). Впоследствии его арестовали с возможностью выйти под залог в 999,99 миллиона гривен.

Впрочем, после того, как 30 октября Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога с 1 миллиарда до 400 миллионов гривен, совет директоров Ferrexpo решил внести эту сумму за Лотоуса, чтобы его выпустили из-под стражи.

Примечательно, что в сообщении об этом от 2 ноября компания дала понять, что допускает, что руководство комбината может снова быть арестовано по другому делу, и она не гарантирует, что будет вносить залоги снова.

Сам ПГОК заявляет, что указанные полезные ископаемые не являются отдельным минеральным ресурсом, а отходами - нефракционным отсевом, который является результатом дробления железной руды во время технического процесса производства железорудных окатышей, и, соответственно, своей лицензии на добычу он соблюдал.

Кроме того, еще в июне Государственное бюро расследований объявило о подозрении в сбыте отходов без соответствующего разрешения четырем должностным лицам ПГОКа – трем представителям высшего руководства и руководителю одного из департаментов.

Такое подозрение получил и Лотоус. Тогда сотрудники ПГОКа были задержаны ГБР и впоследствии освобождены после того, как другое предприятие Ferrexpo внесло за них залоги на общую сумму 122 миллиона гривен.