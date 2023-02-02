Топ-менеджеру горно-обогатительного комбината сообщили о подозрении за более 2 млрд грн неуплаченных налогов

Служба безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности и Офисом Генерального прокурора сообщила о подозрении одному из топ-менеджеров Полтавского горно-обогатительного комбината, входящего в состав группы компаний Ferrexpo и принадлежащего украинскому олигарху.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что благодаря действиям фигуранта дела предприятие уклонилось от уплаты госбюджета рентных платежей за пользование недрами месторождения железных руд на сумму около 2 млрд гривен.

Следствие установило, что должностное лицо на протяжении 2018-2021 годов вносило ложные сведения в официальные документы предприятия. Это и повлекло нанесение значительных убытков государству.

Уголовное производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Выводы комплексных экспертиз, проведенных в ходе досудебного расследования, подтвердили сумму ущерба госбюджету в 2 млрд гривен.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а СБУ продолжает устанавливать всех лиц, которые могут быть причастны к совершению правонарушения.

Отметим, что Полтавский горно-обогатительный комбинат, входящий в состав группы компаний Ferrexpo, принадлежит украинскому олигарху Константину Жеваго.

Ранее из-за фактов умышленного уклонения от уплаты налогов на этом предприятии провели обыски.

Ранее сообщалось, что французские правоохранители 27 декабря задержали Константина Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель.

Но подозреваемый в растрате более 2,5 млрд грн украинский бизнесмен внес залог в размере €1 млн и вышел из-под стражи.