Ferrexpo решила внести залог за арестованного главу Полтавского ГОКа: но это уже не 1 миллиард

Производитель железорудных окатышей Ferrexpo решил внести залог за арестованного главу правления Полтавского горно-обогатительного комбината Виктора Лотоуса, говорится в сообщении компании.

Там отмечают, что 30 октября Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога с 1 миллиарда до 400 миллионов гривен, и совет директоров Ferrexpo, учитывая ее финансовое состояние, решил такую сумму внести, чтобы Лотоус мог выйти из-под ареста для возвращения к своей семье и исполнения роли руководителя на предприятии.

Компания при этом отмечает, что продолжает считать обвинения в адрес Полтавского ГОКа или представителей менеджмента компании в незаконной продаже отходов безосновательными.

С другой стороны, Ferrexpo отмечает, что в настоящее время, по ее мнению, остается значительный риск того, что суды в Украине "могут требовать дальнейших выплат под залог в связи с расследованием" об использовании отходов или в связи с другими существующими или новыми судебными исками против предприятий Ferrexpo или их высшего руководства.

"Если и дальше будут требоваться любые дальнейшие залоги, группа будет своевременно оценивать их, учитывая, в частности, обстоятельства дела и финансовое состояние группы. Не может быть никакой гарантии, что любые такие выплаты под залог будут оплачены Ferrexpo в будущем", – говорится в сообщении.

В чем подозревают руководителя ПГОКа

Напомним, что в сентябре полиция сообщила о подозрении Лотоусу в незаконной добыче полезных ископаемых и злоупотреблении полномочиями, что нанесло государству ущерб более чем на 157 миллиардов гривен.

Следствие утверждает, что комбинат имел лицензию только на добычу железистых кварцитов, а образующиеся в процессе их обогащения отходы должен был хранить в специально отведенных хранилищах.

Однако, по данным полиции, должностные лица ГОКа обрабатывали эти отходы, получая щебень различных фракций, который продавался субъектам предпринимательской деятельности. Установлено, что в период 2015-2021 годов было незаконно добыто таким образом более 20 миллионов кубометров полезного ископаемого, что составляет около 164 тысяч вагонов.

Главе правления предприятия вменили незаконную добычу полезных ископаемых (часть 4 статьи 240 Уголовного кодекса) и злоупотребление полномочиями (часть 2 статьи 364-1). Вскоре он был арестован с возможностью выйти под залог в 999,99 миллиона гривен.

Что говорит сторона Ferrexpo

Сам Полтавский ГОК заявляет, что указанные полезные ископаемые не являются отдельным минеральным ресурсом, а отходами - "нефракционным отсевом", который является результатом дробления железной руды во время технического процесса производства железорудных окатышей. Соответственно, свою лицензию на добычу он соблюдал.

В Ferrexpo отмечают, что продажа такого отсева на протяжении многих лет была предметом проверки Государственной службы геологии и недр, при этом с сентября 2021 года предприятия группы в Украине нефракционный отсев не продавали вовсе.

При этом в компании указывают, что еще в июне Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в целом четырем должностным лицам ПГОКа - трем представителям высшего руководства и руководителю одного из департаментов - из-за якобы сбыта отходов без соответствующего разрешения.

Такое подозрение получил и Лотоус. Однако тогда сотрудники ПГОКа были задержаны ГБР и впоследствии освобождены после того, как другое предприятие Ferrexpo внесло залоги на общую сумму 122 миллиона гривен.