Олигарху Жеваго объявили о подозрении по делу экс-главы Верховного Суда Князева

Сегодня, 3 августа, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило владельцу группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды председателю и судьям Верховного Суда в обмен на решение в его пользу по хозяйственному делу в отношении Полтавского горно-обогатительного комбината.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Там отмечают, что поскольку подозреваемый на момент совершения преступления и до настоящего времени находится во Франции, о подозрении ему сообщили в рамках международной правовой помощи.

"По данным следствия, в 2002 году подозреваемый приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции. Однако суд отказал в удовлетворении требований", - напоминают в НАБУ.

В 2022 году Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

"Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 подозреваемый вступил в сговор с адвокатом одного из столичных адвокатских объединений, который имел связи с судьями Верховного Суда. В течение марта-апреля 2023 года он передал адвокату 2,7 млн долл. .США (1,8 млн долл. США – судьям Верховного Суда, остальные – как "оплата" посреднических услуг)", - отмечают в НАБУ.

В конце концов Верховный Суд в апреле 2023 года принял решение в пользу бизнесмена. В ходе следственных действий НАБУ и САП задокументировали передачу и получение взятки двумя траншами 1,8 млн дол. США.

При получении второго транша в 450 тыс. дол. США 15 мая 2023 года председатель Верховного Суда Всеволод Князев и адвокат были разоблачены "на горячем" .

Дело экс-председателя Верховного Суда Князева

По версии следствия Всеволод Князев, являясь главой ВС, принял противоправное решение в пользу бизнесмена Константина Жеваго. В ходе следственных действий, НАБУ и САП задокументировали передачу и получение взятки двумя траншами 2,7 млн долл. США.

Владелец группы Финансы и Кредит, а также компании Ferreexpo, контролирующей Полтавский горно-обогатительный комбинат, Константин Жеваго ранее заявлял, что не исключает, что его голос действительно может быть на записи, которую Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура представили как доказательство по делу Князева.

ВАКС избрал Князеву меру пресечения в виде содержания под стражей. В свою очередь Верховный суд выразил недоверие и досрочно прекратил полномочия Князева в связи с установленными фактами коррупции.

Князев уже 2,5 месяца находится в СИЗО. 11 июля суд продлил ему срок меры пресечения в виде ареста еще на два месяца.