Судебная "рулетка". Как получить "удобный" состав суда и гарантировать "правильное" решение для своих бизнес-интересов

В последние недели не утихают перипетии вокруг многочисленных уголовных дел, связанных с беглым олигархом Константином Жеваго. Под арест попадают топ-менеджеры его бизнесов, НАБУ проводит обыски у его адвоката , ДБР и СБУ выдвигают все новые подозрения . Несмотря на попытки вывести из-под удара экс-главу Верховного суда, подозреваемого в получении взяток от Жеваго, Всеволода Князева оставили под стражей еще на два месяца. Но кроме громких и публичных кейсов, где Жеваго проигрывает битву за битвой, в менее резонансных, однако от этого не менее важных делах суды все чаще становятся на сторону олигарха. При этом механика поиска лояльных судей – типичная для корпоративных споров и рейдерских увлечений.

Пока в основных новостных фильмах разворачиваются скандалы вокруг связи Константина Жеваго с делом экс-председателя Верховного суда, а силовые органы выдвигают все новые подозрения в делах о злоупотреблениях на Полтавском ГОК, в Киевской области не спеша продолжаются судебные разбирательства вокруг других активов. Речь идет о группе взаимосвязанных компаний в Белой Церкви - шинном производстве и теплоэлектроцентрале, которая обеспечивала теплом и электроэнергией до половины 100-тысячного города. В отличие от "больших", многомиллиардных кейсов, где каждый шаг судей, следователей и адвокатов находится под огромным увеличительным стеклом, в "локальных" делах большое количество процессов происходит подковерно.

СМИ уже рассказывали подробно о целом ряде дел, в которых судьи откровенно игнорируют сознательные аргументы, требования международного права, и возрождают "из мертвых" компании, лишь бы доказать принадлежность отдельных активов структурам Жеваго, и, соответственно, поставить к их руководству лояльных к олигарху людей.

Одно из таких дел в начале июля должны были слушать в Северном апелляционном хозяйственном суде. Однако слушание было перенесено на 3 августа. И обстоятельства этого переноса дают основания полагать, что речь идет не менее о процессуальных манипуляциях, а возможно даже о сговоре с целью получить заведомо нужный одной из сторон результат.

Дело о британских бенефициарах

По этому делу Константин Жеваго и его структуры намерены получить право собственности на бизнес компании Премиори - украинского производителя автомобильных шин. У Жеваго раньше было свое шинное производство – завод “Росава”. Однако сейчас компания находится в банкротстве. "Премиори", к созданию которой Жеваго не имел отношения. Олигарха подозревали в выводе через банк миллиардов, а последующее банкротство и выплаты средств вкладчикам привели к миллиардному ущербу государству. Впрочем, структуры Жеваго через суд пытаются получить право собственности на этот бизнес, поставить там своего руководителя. И суды им в этом помогают.

В первой инстанции дело №911/266/22 слушал Хозяйственный суд Киевской области. Она касается намерения компаний Жеваго получить контроль над производителем шин ООО Премирори из-за смены учредителей в британской компании Premiorri LTD (является владельцем украинского бизнеса).

С 2018 года единственным бенефициаром и директором британской компании был Александр Мерзляков. В 2020 году он принял решение привлечь инвестора – Леонида Глиняного, и через него $5 млн. инвестиций. В то же время в британском реестре структуры Жеваго заменили сначала бенефициара Premiorri LTD, а затем и директора. Им стал Терри Ли Роуз, якобы действовавший от имени Жеваго. После этого компания стала отрицать законность привлечения Глиняного через суд. При этом никаких документов, которые согласно британскому законодательству должны подтверждать смену директора и собственника, сторона Жеваго не предоставила. А данные доказательства выглядят сомнительно, о чем прямо сказано в материалах дела. Речь идет о не до конца заполненной форме, никем не подписан протокол собрания, а также pdf-файлы неизвестного происхождения (якобы распечатки по электронной переписке), где говорится, что Жеваго или его сын Иван, или третье лицо-нерезидент (в разных документах по-разному) является реальным владельцем Premiorri LTD.

Суд не дал должной оценки этим доказательствам, учитывая их как достоверные. Более того, в качестве мотивации для удовлетворения требований стороны структур Жеваго судья использовал обстоятельства, которые вообще не фигурировали в иске. А именно решил выяснить, был ли сформирован уставный капитал ООО "Премиори" двумя физлицами, основавшими компанию в 2015 году (они затем продали свои доли компании Premiorri LTD). Судья решил, что поскольку среди доказательств отсутствует подтверждение факта формирования статкапитала ( их просто не подавали, потому что они не были предметом рассмотрения дела ), то все дальнейшие действия по привлечению нового капитала уже были ничтожны. Детали описаны здесь.

4 июля дело должно рассматривать апелляционная инстанция - Северный апелляционный хозяйственный суд. Впрочем, здесь начались странные процессы: состав суда менялся трижды, пока не наполнился судьями, которые могут быть лояльными структурам Жеваго.

Судейский калейдоскоп

Апелляционная жалоба на решение, принятое 21 апреля 2023 года, была подана в начале мая. Первое автоматическое распределение произошло 11 мая. Система определила, что дело должны рассматривать судьи Светлана Владимиренко (председатель), Алла Демидова, Ирина Ходаковская. Несмотря на то, что судьи вынесли вместе несколько процедурных решений в производстве, пока дело не было истребовано из Хозяйственного суда Киевской области, 4 июля рассмотрение по существу так и не началось, потому что глава коллегии Владимиренко взяла больничный. Разбирательство назначили на другие даты. Однако именно в этот период отпуска на 4 дня взяли Демидова и Ходаковская. Поэтому было назначено повторное автоматизированное распределение судебного дела между судьями. Впрочем, судя по всему, по меньшей мере для стороны жалобщика (структур Жеваго), в этом не было ничего удивительного – судебный сбор за рассмотрение дела этой коллегией они не заплатили.

После второго распределения дело "выпало" судьям Алексею Евсикову и Виталию Корсаку. Впрочем, оба судьи взяли самоотвод. Причина - судьи участвовали в рассмотрении жалобы по отмене обеспечения иска (процедурный вопрос), и поэтому якобы могло возникнуть подозрение в предвзятости суда.

Впрочем, на самом деле эта причина надумана, ведь рассмотрение дела по существу и рассмотрение вопросов обеспечения иска - это разные стадии судебного процесса, решения в которых фактически не влияют друг на друга. Так что, если с первой сменой состава - связи с отпуском судей, еще можно было предположить случайность, то вторая смена - уже намекает на закономерность.

Это предположение подтверждает результат третьего распределения. За ним дело будут слушать судьи Сергей Буравлев и Борис Ткаченко.

Как раз у судьи Буравлева есть гораздо больше оснований для самоотвода, чем его предшественники во втором круге автораспределения. Ведь именно он в составе другой коллегии выносил решения по другой группе компаний Жеваго, которые являются частью этого "пазла" с шинным производством и ТЭЦ - по делу о признании недействительными собрания с участием "мертвых акционеров" ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ" (30664834).

Суть дела такова. Намереваясь сменить директора и взять под контроль Белоцерковскую ТЭЦ, структуры Жеваго организовали ряд собраний от имени оффшорных акционеров в конце 2021 года - с идентичной повесткой дня, идентичными решениями и результатами: признанием неудовлетворительной работы предыдущего правления и избрания руководителем. При этом для проведения собрания акционеров оффшорные компании буквально "воскресали из мертвых": ранее ликвидированные по британскому законодательству фирмы стали активными участниками собрания акционеров.

Разные суды по-разному трактовали этот процесс - одни признали, что "мертвые" фирмы не могут участвовать в собрании акционеров ( после этого председатель Хозсуда Киевской области Павел Горбасенко получил "персональный" " разоблачительный " сюжет на сайте Эспрессо, который принадлежит сыну Жеваго ), другие - проигнорировали здравый смысл и приняли решение о том, что такое собрание законно. Среди таких было решение по делу №911/172/22. В апелляции его слушала как раз коллегия во главе с Буравлевым. Несмотря на то, что формально речь идет о разных компаниях, бежавший олигарх и в случае с шинным бизнесом, и в случае с ТЭЦ – тот же.

Рассмотрение дела - несмотря на большую загруженность судей - назначили почти "молниеносно": на 3 августа или на 10-й день после последнего автоматического распределения. В подавляющем большинстве случаев сторонам приходится лишь мечтать о таких "мгновенных" назначениях: обычно старт рассмотрения может затянуться на месяцы. Впрочем, судя по всему, невидимую руку, крутившую рулетку с выбором судей, такой результат отбора устроил. В конце концов, несмотря на больничные, председательствующую судью Владимиренко не поменяли.

Особенность такого "тщательного" отбора тройки для апелляционного рассмотрения состоит в том, что именно она будет рассматривать все другие апелляционные жалобы в корпоративном споре, в том числе и жалобы украинского инвестора шинного бизнеса "Премиорри". Кроме того, решение по этому делу может стать по сути прецедентным для других дел, где Жеваго пытается присвоить бизнес, который ему не принадлежит. Ведь количество судей, не принимавших решений в пользу предпринимателя в Северном апелляционном хозяйственном суде, все еще достаточно велико, однако на них "автоматическая система" дела олигарха почти не распределяет.