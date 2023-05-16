Масштабна корупційна схема у Верховному уді: в НАБУ розкрили деталі викриття Князєва, якого вже затримали

В 2022 році НАБУ та САП отримали інформацію про масштабну корупційну схему у найвищих щаблях Верховного суду. Для виявлення та притягнення до відповідальності всіх зловмисників було прийнято рішення задіяти детектива під прикриттям та вжити оперативних заходів — це дало змогу спіймати корупціонерів "на гарячом".

Про це повідомили представники НАБУ та САП під час брифінгу.

Внаслідок проведеного комплексу заходів детективи зафіксували низку контактів власника групи "Фінанси та кредит" з одним з власників адвокатського об'єднання, яке використовували для прикриття злочинної діяльності. Вони домовилися про передачу неправомірної вигоди на користь високопосадовців суду в замін на ухвалення потрібного для підприємця рішення.

Фігуранти домовилися, що засідання, яке запланували на 15 березня, перенесуть для досягнення домовленостей. 19 квітня Верховним судом було ухвалене рішення, на користь бізнесмена Костянтина Жеваго . Після цього адвокат, учасник злочинного угрупування, отримав вказівку щодо розподілу хабаря серед учасників схеми.

3 травня відбулася перша передача частини хабаря, 15 — друга, яку вже зафіксували. За місцем проживання та на робочих місцях суддів провели обшуки. Вилучили докази та кошти, які доводять незаконну діяльність угрупування.

Зауважимо, що пресслужба Жеваго стверджує, що він "не має відношення до ситуації з одержанням хабара головою та суддями Верховного суду України".

"Інформація деяких ЗМІ про те, що неправомірна вигода могла бути одержана від людей, які діяли в інтересах підприємця, повністю неправдива. К. Жеваго ніколи нікому не давав і не міг давати подібних вказівок", - заявляють представники бізнесмена.

Хто організував масштабну корупційну схему у Верховному суді

В САП уточнюють, що підозри суддям Верховного суду ще не пред'явлено, затримано голову суду Всеволода Князєва та ще одного фігуранта .

"Наразі двох осіб затримано за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення. Ми звертатимемося до Вищої ради правосуддя (з клопотанням про усунення від виконання обов'язків судді – Delo.ua)", - сказав начальник відділу САП Олександр Омельченко.

Після затримання голови ВС САП та НАБУ продовжують вживати заходів щодо перевірки інших осіб та їх причетності до кримінального правопорушення.

На цей час, як уточнив Омельченко, фігурантам ще не вручено підозру, але вона готується.

"Оскільки КПК дає нам 24 години для вручення повідомлення про підозру, вона готується і буде вручена", - пояснив він.