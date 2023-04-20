Верховний суд скасував ухвалу про передачу Полтавського ГЗК Ferrexpo 4-м компаніям

Велика палата Верховного суду України ухвалила рішення скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду про визнання недійсною договору 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства.

Про це повідомила пресслужба ВП ВС, уточнивши, що рішення ухвалили 19 квітня.

Спочатку компанія Trimcroft Services Limited звернулася до суду з позовом, яким просила визнати недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів, укладений продавцями — компаніями Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Calsfort Developments Limited, Gilson Investments Limited, і покупцями — компаніями Eastcoast United Inc., Statex Corp., Newport Inc., Sayers Holdings Limited.

Згідно з документом ПрАТ "Ділові партнери" виступило торговцем, а АТ "Інг Банк Україна" — зберігачем.

Позов стосувався частини щодо прав та інтересів компанії Trimcroft Services Limited по пакету простих іменних акцій, випущених ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Окремо компанії Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited та Gilson Investmens Limited оскаржили зазначений договір у частині, що стосується їх прав та інтересів щодо пакетів акцій, і просили, зокрема, стягнути з Ferrexpo AG на їх користь пакети акцій (у розмірі 12, 1378%, 12,1378% та 6,5946% відповідно) та зобов'язати депозитарну установу зарахувати зазначені пакети акцій на рахунки.

Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовів. Водночас згодом Північний апеляційний господарський суд скасував це рішення і ухвалив нове, задовольнивши позови частково. А саме апеляційний суд визнав спірний договір недійсним в оскаржуваній частині, витребував із володіння компанії Fеrrexpo AG пакети акцій на користь компаній Trimcroft Services Limited, Calefort Developments Limited, Emsworth Assets Limited і Gilson Investments Limited.

Суд також зобов’язав депозитарну установу зарахувати акції на рахунки цих чотирьох компаній. В решті позивних вимог Північний апеляційний господарський суд відмовив.

"Велика Палата ЗС частково задовольнила касаційні скарги ПрАТ "Ділові партнери" та компанії Ferrexpo AG: скасувала ухвалу апеляційного суду, рішення суду першої інстанції змінило в мотивувальній частині, а в іншій частині залишило без змін", - констатується в заяві ВП ВС.

Нагадаємо, раніше журналісти з'ясували, що офшорні компанії, які ініціювали цю справу 20 років тому, нині пов'язані з одіозним олігархом Ігорем Коломойським. Йдеться про компанії-позивачів. За реєстраційними даними, починаючи з 2016 року, директором кожної із названих чотирьох офшорних компаній є Софія Ісідору Сячинян (Sofia Isidorou Siachinian), яка згідно з повідомленнями ЗМІ, є бенефіціаром різних українських компаній які, за даними YouControl, пов'язані з Коломойським та групою "Приват".