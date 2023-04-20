Верховный суд отменил постановление о передаче Полтавского ГОКа Ferrexpo 4-м компаниям

Большая палата Верховного суда Украины приняла решение отменить постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о признании недействительным договора 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo и передаче их бывшим акционерам.

Об этом сообщила пресс-служба ОП ВС, уточнив, что решение было принято 19 апреля.

Первоначально компания Trimcroft Services Limited обратилась в суд с иском, которым просила признать недействительным договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный продавцами – компаниями Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Calsfort Developments Limited, Gilson Investments Limited и покупателями – компаниями Eastcoast United Inc., Statex Corp., Newport Inc., Sayers Holdings Limited.

Согласно документу ЧАО "Деловые партнеры" выступило торговцем, а АО "Инг Банк Украина" - хранителем.

Иск касался части прав и интересов компании Trimcroft Services Limited по пакету простых именных акций, выпущенных ЧАО "Полтавский ГОК".

Отдельно компании Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited и Gilson Investmens Limited обжаловали указанный договор в части, касающейся их прав и интересов в отношении пакетов акций, и просили, в частности, взыскать с Ferrexpo AG в их пользу пакеты акций (в размере 12, 1378%, 12,1378% и 6,5946% соответственно) и обязать депозитарное учреждение отнести указанные пакеты акций на счета.

Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении исков. В то же время Северный апелляционный хозяйственный суд отменил это решение и принял новое, удовлетворив иски частично. А именно апелляционный суд признал спорный договор недействительным в обжалованной части, истребовал из владения компании Fеrrexpo AG пакеты акций в пользу компаний Trimcroft Services Limited, Calefort Developments Limited, Emsworth Assets Limited и Gilson Investments Limited.

Суд также обязал депозитарное учреждение отнести акции на счета этих четырех компаний. В остальных исковых требованиях Северный апелляционный хозяйственный суд отказал.

"Большая Палата ВС частично удовлетворила кассационные жалобы ЧАО "Деловые партнеры" и компании Ferrexpo AG: отменила определение апелляционного суда, решение суда первой инстанции изменило в мотивировочной части, а в другой части оставило по-прежнему", - констатируется в заявлении ОП ВС.

Напомним, ранее журналисты выяснили, что офшорные компании, инициировавшие это дело 20 лет назад, сейчас связаны с одиозным олигархом Игорем Коломойским. Речь идет о компаниях-истцах. По регистрационным данным, начиная с 2016 года, директором каждой из названных четырех оффшорных компаний является София Исидора Сячинян (Sofia Isidorou Siachinian), которая, согласно сообщениям СМИ, является бенефициаром различных украинских компаний, которые, по данным YouControl, связаны с Коломойским и группой "Приват".