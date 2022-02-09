Судьи умывают руки. Как из-за необоснованных отводов судей хозсуд полгода не может принять решение в крупном инвестиционном споре

По мнению наблюдателей в адвокатской среде, налицо явное злоупотребление правом на заявление отводов со стороны одной из сторон процесса, а также правом на самоотвод со стороны судей.

В Северном апелляционном хозсуде несколько коллегий одна за другой берут самоотводы, из-за чего суд не может принять вообще никакого решения в крупном инвестиционном споре. В схеме задействованы как минимум 9 из 20 или половина судей, специализирующихся на таких делах, но их количество может быть и больше. Злоупотребление правами самоотвода — это нарушение закона, поскольку фактически судьи уходят от ответственности за решения, если они могут не понравиться одной из сторон конфликта.

Неудачные попытки

С 2009 года ряд офшорных компаний, подконтрольных Игорю Коломойскому, регулярно оспаривали в судах договор о продаже ими еще в начале 2000-х 10% акций Полтавского ГОКа фирмам Константина Жеваго. Цена вопроса — порядка 3 млрд грн, которые Полтавскому ГОКу придется компенсировать Ferrexpo (это приведет к фактическому банкротству украинской добывающей компании). Кроме того, возможны также инвестиционные иски против Украины, поскольку речь идет о защите британских инвестиций.

Предыдущие попытки раскачать ситуацию со стороны Коломойского не увенчались успехом. Суды в делах №5011-75/11538-2012, №8/348а-20/142, №3-183гс14 выносили решения, обязательные для выполнения.

Осенью 2020 года офшорные фирмы решили оспорить и эти решения. Был подан новый иск: Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited и Gilson Investmens Limited против швейцарской Ferrexpo AG с требованием расторгнуть старую сделку купли-продажи от 2002 года и признать все дальнейшие операции с ценными бумагами ГОКа недействительными. Истцы считают, что у сторон на тот момент не было нужных лицензий на осуществление валютных операций. Суд первой инстанции в удовлетворении иска в деле №910/15551/20 отказал. С июня 2021 года дело слушается в Северном апелляционном хозсуде.

Однако дело практически не двигается: судьи нескольких коллегий подряд берут самоотводы от рассмотрения дела на основании необоснованных заявлений об отводах от одной из сторон.

Злоупотребление правами

Сам по себе механизм отвода/самоотвода судьи не является чем-то необычным в практике правосудия. Если у сторон есть обоснованные сомнения в объективности и непредвзятости конкретного служителя Фемиды или коллегии судей, которые рассматривают то или иное дело — они вправе заявить о таких сомнениях, попросив об отводе судей. При этом сами судьи вправе либо согласиться с такими сомнениями, либо нет, и тогда продолжить рассматривать дело. Судьи также берут самоотвод, когда не хотят выполнять "пожеланий" — то ли от руководства суда, то ли от сторон. Либо же в случае, когда дело слишком резонансное и любое решение будет поддано критике, что негативно скажется на репутации судьи.

Однако если отводы заявляются всем коллегиям подряд, независимо от их состава, а претензии к судьям преимущественно надуманные — это явный признак попыток манипулировать системой автоматического распределения дел. Не в последнюю очередь в поисках лояльного судьи, с которым можно будет "договориться" о "нужном" судебном решении.

Судя по всему, именно такой сценарий разыгрывается в Северном апелляционном суде. При этом, по словам юристов, которые пересекаются с этим органом, аналогичные ситуации происходят регулярно, и случай с иском против Полтавского ГОКа не является чем-то чрезвычайным.

По состоянию на средину февраля в деле №910/15551/20, которое слушают в суде, поменялся уже седьмой (!) состав коллегии. И это, судя по всему, еще не предел.

Дело начинали слушать судьи Гаврилюк, Майданевич, Сулим. Затем Владислава Сулима в коллегии сменила Светлана Пашкина. В августе компании Коломойского объявили отвод коллегии в составе судей Гаврилюка, Майданевича и Пашкиной. Мотив — нарушение порядка автоматизированного рассмотрения дел.

Судьи взяли самоотвод, коллегию поменяли на их коллег Ситайло, Полякова и Верховца. Затем Анатолия Верховца сменил Сергей Буравлев. В октябре отвод заявили уже судьям Ситайло, Полякову и Буравлеву, опять из-за нарушения порядка выбора коллегии. При этом отводы заявлялись прямо перед очередным судебным заседанием без каких-либо видимых причин. Судьи сначала отклонили отвод, но затем взяли самоотвод, чтобы устранить сомнения в неангажированности суда.

Новая процедура перераспределения дела привела к новому заявлению об отводе: теперь уже вторая сторона апеллировала к тому, что выбор проводили всего лишь между тремя судьями — Пономаренко, Барсук, Кропивина (коллегия состоит из троих), а не между всеми оставшимися, кто еще не брал самоотводы. Эти судьи, по словам юристов, постоянно принимают решения в одной коллегии, при этом никогда не выступают с отдельным мнением, что может косвенно свидетельствовать об их сговоре и необъективности. Также одним из ответчиков на стороне Ferrexpo - ЧАО "Деловые партнеры" - было подано заявление в Государственное бюро расследований о возможном незаконном вмешательстве в автоматическую систему распределения дел. Результат — коллегия (уже в новом составе: Пономаренко, Крапивина, Евсиков) снова берет самоотвод от дела в январе 2022 года.

И вот стоило судьям Корсаку, Попиковой и Владимиренко принять к рассмотрению дело как очередной коллегии Севсуда — адвокаты компаний Коломойского снова подали новый отвод.

Давление или умысел?

По мнению наблюдателей в адвокатской среде, налицо явное злоупотребление правом на заявление отводов со стороны одной из сторон процесса, а также правом на самоотвод со стороны судей. Ведь если изначально судьи принимают решение о необоснованности отвода от истцов или ответчиков, то для чего после этого все равно менять состав коллегии? Чтобы затянуть время? Или чтобы избежать принятия решения в пользу той или иной стороны? Но тогда для чего нужны суды, если судьи прячут голову в песок? Ведь принимать решение по сути — это не их право, а их обязанность.

Нельзя также исключать ситуации, что на судей, готовых к объективному рассмотрению дела, давят извне с целью "сбить" их с этого кейса и «дать дорогу» «правильным» коллегам, с которыми уже все оговорено и решено. Но тогда таким судьям нужно подавать жалобы в Высший совет правосудия и в ГБР, чтобы заявить о преступлении со стороны своего руководства. Злоупотребление же правом на самоотвод, даже в «благих» целях, это прямая дорога к отставке на основании решения Высшей квалифкомиссии судей.

Как бы то ни было, речь идет о явных признаках уголовного преступления, нарушениях базовых правил функционирования системы, которые произошли при участии как судей, так и работников канцелярии суда, ответственных за корректную работу системы автораспределения дел. Адвокаты, которые работают с хозяйственной судебной вертикалью, отмечают, что в Северном суде тактика "каруселей" из отводов судей, подачи заведомо неполных пакетов документов для отправки дела на перераспределение и других технологий обхода автоматической системы распределения дел – регулярная практика. Поэтому вполне возможно, что для разрешения проблемы нужно искать системное, а не ситуативное решение.

Другой вопрос, что такое положение дел вполне устраивает определенные круги предпринимателей, для которых ручное управление системой автоматического распределения дел это залог "правильного" рассмотрения их проблем в украинских судах. Что, естественно, не имеет ничего общего ни с улучшением инвестиционного климата, ни с созданием благоприятных условий для иностранного бизнеса в Украине, обещания о чем регулярно звучат из уст высших должностных лиц государства.