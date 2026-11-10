Штрафы за тендерные сговоры: АМКУ взыскает с компаний более 7,6 млн грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял три решения по антиконкурентным согласованным действиям во время публичных закупок. Шесть компаний получили штрафы на общую сумму более 7,68 млн грн. Нарушения касались тендеров на поставку спецодежды, капитальный ремонт и реконструкцию объектов, а также закупку автомобильных шин.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

АМКУ обнаружил сговор на тендерах "Укрнафты" и "Укрзализныци"

10 ноября 2026 г. состоялись два заседания Временных административных коллегий АМКУ, по результатам которых приняли три решения о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

В одном из дел, расследованном Северным межобластным территориальным отделением АМКУ, нарушение установили в отношении ООО "УМТК Трейд" и ООО "Кверт-Медиа".

По заключению Комитета, компании координировали свое поведение при участии в пяти тендерах на закупку специальной и производственной одежды. Закупки проводили АО "Укрнафта" и АО "Укрзалізниця" в 2023-2024 годах. Их совокупная ожидаемая стоимость составила 45,72 млн грн.

Собранные в ходе расследования обстоятельства и доказательства свидетельствовали о согласованном поведении участников, что привело к устранению конкуренции между ними.

За это нарушение на компании наложили штрафы на общую сумму 4,82 млн грн.

Заговор на строительных тендерах

Другое решение относилось к ООО "Строительно-монтажное управление" и ООО "Фемели групп "Спец поставка".

Восточное межобластное территориальное отделение АМКУ установило нарушения при проведении четырех закупок услуг по капитальному ремонту зданий и реконструкции очистных сооружений.

Тендеры проводили Константиновский городской отдел культуры, Департамент ЖКХ Луганской ОГА и КНП "Новоайдарская многопрофильная больница" Новоайдарского районного совета Луганской области. Общая ожидаемая стоимость закупок составила 60,24 млн грн.

По результатам расследования Комитет пришел к выводу, что компании согласовывали свои действия, чтобы устранить конкуренцию в ходе торгов.

Общая сумма штрафов для двух обществ составляет 940 тысяч гривен.

Заговор обнаружили и при закупке шин

Третье дело касалось ООО "Подолайф" и ООО "Базис Основа-50". Компании признали нарушителями законодательства о защите экономической конкуренции из-за антиконкурентных согласованных действий во время тендера АО "Сумыоблэнерго" на закупку шин для транспортных средств.

Ожидаемая стоимость этой закупки составила 13,8 млн грн.

По результатам рассмотрения дела на оба общества наложили штрафы на общую сумму 1,92 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что АМКУ оштрафовал производителя диетической добавки более чем на 1,6 млн грн за обманчивую рекламу. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Ананта Медикеар Украина" на 1660972 грн за распространение обманчивой информации о свойствах диетической добавки "Лив-Кер".