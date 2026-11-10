Штрафи за тендерні змови: АМКУ стягне з компаній понад 7,6 млн грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) ухвалив три рішення щодо антиконкурентних узгоджених дій під час публічних закупівель. Шість компаній отримали штрафи на загальну суму понад 7,68 млн грн. Порушення стосувалися тендерів на постачання спецодягу, капітальний ремонт і реконструкцію об'єктів, а також закупівлю автомобільних шин.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужба АМКУ.

АМКУ виявив змову на тендерах "Укрнафти" та "Укрзалізниці"

10 листопада 2026 року відбулися два засідання Тимчасових адміністративних колегій АМКУ, за результатами яких ухвалили три рішення про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

В одній зі справ, яку розслідувало Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ, порушення встановили щодо ТОВ "УМТК Трейд" і ТОВ "Кверт-Медіа".

За висновками Комітету, компанії координували свою поведінку під час участі у п'яти тендерах на закупівлю спеціального та виробничого одягу. Закупівлі проводили АТ "Укрнафта" та АТ "Укрзалізниця" у 2023–2024 роках. Їхня сукупна очікувана вартість становила 45,72 млн грн.

Зібрані під час розслідування обставини та докази свідчили про узгоджену поведінку учасників, яка призвела до усунення конкуренції між ними.

За це порушення на компанії наклали штрафи загальною сумою 4,82 млн грн.

Змова на будівельних тендерах

Інше рішення стосувалося ТОВ "Будівельно-монтажне управління" та ТОВ "Фемелі груп "Спец поставка".

Східне міжобласне територіальне відділення АМКУ встановило порушення під час проведення чотирьох закупівель послуг із капітального ремонту будівель і реконструкції очисних споруд.

Тендери проводили Костянтинівський міський відділ культури, Департамент ЖКГ Луганської ОДА та КНП "Новоайдарська багатопрофільна лікарня" Новоайдарської районної ради Луганської області. Загальна очікувана вартість закупівель становила 60,24 млн грн.

За результатами розслідування Комітет дійшов висновку, що компанії узгоджували свої дії, щоб усунути конкуренцію під час торгів.

Загальна сума штрафів для двох товариств становить 940 тис. грн.

Змову виявили і під час закупівлі шин

Третя справа стосувалася ТОВ "Подолайф" і ТОВ "Базис Основа-50". Компанії визнали порушниками законодавства про захист економічної конкуренції через антиконкурентні узгоджені дії під час тендера АТ "Сумиобленерго" на закупівлю шин для транспортних засобів.

Очікувана вартість цієї закупівлі становила 13,8 млн грн.

За результатами розгляду справи на обидва товариства наклали штрафи загальною сумою 1,92 млн грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АМКУ оштрафував виробника дієтичної добавки на понад 1,6 млн грн за оманливу рекламу. Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Ананта Медікеар Україна" на 1 660 972 грн за поширення оманливої інформації про властивості дієтичної добавки "Лів-Кер".