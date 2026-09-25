АМКУ оштрафував виробника дієтичної добавки на понад 1,6 млн грн за оманливу рекламу

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ “Ананта Медікеар Україна” на 1 660 972 грн за поширення оманливої інформації про властивості дієтичної добавки “Лів-Кер".

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба АМКУ.

АМКУ оштрафував виробника

Йдеться про інформацію, розміщену на упаковці та в інструкції-вкладиші до дієтичної добавки "Лів-Кер". У ній зазначалося, що продукт здатен покращувати роботу печінки та жовчного міхура, має гепатопротекторні властивості та може запобігати негативному впливу токсичних речовин на організм.

Для підтвердження заявлених характеристик компанія надала Комітету іноземні наукові публікації. Однак вони стосувалися лише одного з компонентів добавки - кореня каперсів колючих.

В АМКУ зазначили, що ці матеріали не підтверджували заявлені властивості "Лів-Кер" як готового продукту. Також у наданих дослідженнях не було результатів, які б підтверджували саме ті характеристики добавки, про які повідомляли споживачам.

Як інформацію про добавку оцінювали в АМКУ

До розгляду справи долучили Міністерство охорони здоров'я України. У МОЗ зазначили, що формулювання щодо властивостей "Лів-Кер" за змістом наближені до тверджень про користь для здоров'я.

За оцінкою відомства, така інформація могла створювати у споживачів уявлення про здатність продукту запобігати захворюванням.

АМКУ також провів опитування споживачів. Його результати показали, що інформація про заявлені властивості добавки могла впливати на рішення про її придбання.

Крім того, споживачі могли сприймати зазначені характеристики як такі, що притаманні лікарським засобам.

В АМКУ дійшли висновку, що поширення такої інформації могло забезпечити компанії неправомірні конкурентні переваги перед виробниками та продавцями лікарських засобів.

Компанія припинила продаж добавки

Під час розгляду справи ТОВ "Ананта Медікеар Україна" визнало факт порушення. Компанія також повідомила Комітет про припинення реалізації "Лів-Кер" та заходи щодо відкликання добавки з українського ринку.

Ці обставини АМКУ врахував під час визначення розміру штрафу.

У результаті на компанію наклали штраф у розмірі 1 660 972 грн.

Нагадаємо, раніше АМКУ оштрафував дві компанії на 17,2 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії під час закупівель робіт з капітального ремонту навчальних закладів у Дніпропетровській області.