120 тисяч гривень штрафу: за що АМКУ покарав імпортера води

Антимонопольний комітет України оштрафував ПП “СЕБ-Фармація” на 120 186 грн за поширення оманливої інформації про лікувальні властивості імпортованої з Угорщини мінеральної води “Хуняді Янош”.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба АМКУ.

АМКУ оштрафував імпортера

Під час розгляду справи АМКУ встановив, що на етикетці та етикетці-книжці води її позиціонували як "лікувальну". Крім того, на упаковці був зазначений перелік захворювань, при яких нібито можна застосовувати цю продукцію.

Зокрема, йшлося про хвороби печінки, жовчного міхура та жовчовивідних шляхів, хронічні гастрити, панкреатити, ожиріння та інші патології.

Для підтвердження заявлених властивостей підприємство посилалося на відповідне дослідження. Однак після його аналізу Комітет дійшов висновку, що воно не може належним чином підтвердити лікувальні властивості мінеральної води.

На недоліки дослідження також вказали ДНП "Український НДІ реабілітації та курортології МОЗ України" та Харківський національний медичний університет. За їхньою оцінкою, дослідження не відповідає сучасним вимогам доказової медицини.

У МОЗ зазначили, що законодавство у сфері безпечності харчових продуктів не дозволяє приписувати природним мінеральним водам властивості щодо профілактики або лікування захворювань.

Окремо АМКУ дослідив, як споживачі сприймають інформацію на упаковці. Опитування показало, що для значної частини респондентів позначення води як "лікувальної" та інформація про медичні показання можуть впливати на рішення про її придбання.

У Комітеті зазначили, що поширення таких відомостей могло створювати для «СЕБ-ФАРМАЦІЯ» неправомірні конкурентні переваги порівняно з іншими виробниками та імпортерами мінеральних вод.

За порушення статті 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" АМКУ наклав на підприємство штраф у розмірі 120 186 грн.

Крім того, Комітет зобов’язав "СЕБ-Фармація" припинити поширення неправдивої інформації про лікувальні властивості води "Хуняді Янош" на етикетках і в буклетах.

Нагадаємо, раніше АМКУ оштрафував дві компанії на 17,2 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії під час закупівель робіт з капітального ремонту навчальних закладів у Дніпропетровській області.