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360 квартир и подземное хранилище: под Киевом строят новое жилье вместо уничтоженных в 2022 году домов

строительство
На улице Проскуровской возводят первые 144 квартиры из 360 запланированных / Агентство восстановления

В поселке Гостомель на Киевщине, подвергшемся масштабным разрушениям во время активных боевых действий в 2022 году, продолжается активное восстановление жилого массива. На улице Проскуровской вместо разрушенных российскими оккупантами домов строят современные многоэтажки с подземным защитным комплексом.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Сколько квартир и какое укрытие построят

Масштабный проект восстановления предполагает шесть очередей строительства и всего 360 новых квартир для семей, потерявших собственное жилье.

Сейчас строители реализуют первую и вторую очередь проекта:

  • строительство двух 7-этажных домов на 144 квартиры;
  • строительство подземного противорадиационного укрытия двойного назначения

Защитное сооружение площадью более 2,3 тысяч квадратных метров рассчитано на 1212 человек. В мирное время помещение будет функционировать как современный спортивный комплекс, а в случае угрозы служит надежным укрытием для жителей всего микрорайона.

На каком этапе находятся работы

Строители уже завершили фундамент и подвальные помещения обоих домов и возводят верхние этажи: в доме №2 монтируют перекрытие 5-го и 6-го этажей и возводят стены, а в доме №3 строят газоблоки на 4-м этаже.

Параллельно ведется возведение противорадиационного укрытия, где монтируют опалубку и плиты покрытия, а готовность его вертикальных элементов уже достигает 60%.

Укомплектованный подход к восстановлению Гостомеля позволяет не только обеспечить людей жильем вместо утраченного, но и создать новую и безопасную городскую инфраструктуру.

Фото 2 — 360 квартир и подземное хранилище: под Киевом строят новое жилье вместо уничтоженных в 2022 году домов

Ранее сообщалось, что в Украине уже зафиксировано более 342 тысяч объектов, поврежденных или уничтоженных в результате российской агрессии, из которых почти 300 тысяч - жилые дома. В то же время часть граждан может столкнуться с трудностями при оформлении компенсации по программе "Восстановление" из-за неурегулированных документов на недвижимость.

Автор:
Татьяна Бессараб

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