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360 квартир та підземне сховище: під Києвом зводять нове житло замість знищених у 2022 році будинків

будівництво
На вулиці Проскурівській зводять перші 144 квартири з 360 запланованих / Агентство відновлення

У селищі Гостомель на Київщині, яке зазнало масштабних руйнувань під час активних бойових дій у 2022 році, триває активна відбудова житлового масиву. На вулиці Проскурівській замість зруйнованих російськими окупантами будинків зводять сучасні багатоповерхівки із підземним захисним комплексом.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Агентство відновлення.

Скільки квартир та яке укриття збудують

Масштабний проєкт відновлення передбачає шість черг будівництва та загалом 360 нових квартир для родин, які втратили власне житло.

Наразі будівельники реалізують першу та другу черги проєкту:

  • зведення двох 7-поверхових будинків на 144 квартири;
  • будівництво підземного протирадіаційного укриття подвійного призначення.

Захисна споруда площею понад 2,3 тисячі квадратних метрів розрахована на 1212 осіб. У мирний час приміщення функціонуватиме як сучасний спортивний комплекс, а в разі загрози слугуватиме надійним укриттям для мешканців всього мікрорайону.

На якому етапі перебувають роботи

Будівельники вже завершили фундамент і підвальні приміщення обох будинків та зводять верхні поверхи: у будинку №2 монтують перекриття 5-го й 6-го поверхів та зводять стіни, а в будинку №3 мурують газоблоки на 4-му поверсі.

Паралельно триває зведення протирадіаційного укриття, де монтують опалубку й плити покриття, а готовність його вертикальних елементів вже сягає 60%.

Укомплектований підхід до відбудови Гостомеля дає змогу не лише забезпечити людей житлом замість утраченого, а й створити нову та безпечну міську інфраструктуру.

Фото 2 — 360 квартир та підземне сховище: під Києвом зводять нове житло замість знищених у 2022 році будинків

Раніше повідомлялося, що в Україні вже зафіксовано понад 342 тисячі об'єктів, пошкоджених або знищених внаслідок російської агресії, з яких майже 300 тисяч — житлові будинки. Водночас частина громадян може зіткнутися з труднощами при оформленні компенсації за програмою “єВідновлення” через неврегульовані документи на нерухомість.

Автор:
Тетяна Бесараб

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