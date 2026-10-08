У Гостомелі на місці зруйнованих російськими обстрілами будинків зводять новий ЖК

У селищі Гостомель на Київщині на вулиці Проскурівській розпочалося масштабне будівництво нового житлового комплексу. Сучасні багатоповерхівки зводять на місці будинків, які були повністю знищені внаслідок активних бойових дій навесні 2022 року.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Агентство відновлення.

За проєктом, житловий комплекс складатиметься із 6 черг будівництва, загалом передбачено створення 360 нових квартир у 7-поверхових будинках. Ключовою особливістю проєкту є інтеграція сучасної безпекової інфраструктури: на території комплексу зводять підземне протирадіаційне укриття подвійного призначення.

Захисна споруда розрахована на одночасне перебування 1 212 осіб. У мирний час її планують використовувати як повноцінний спортивний комплекс, а в разі загрози — за призначенням як надійне укриття.

Поточний стан робіт

Наразі будівельні роботи активізовано у межах першої та другої черг. Зокрема, триває зведення багатоповерхівок №2 і №3, а також захисної споруди. Загальна фактична будівельна готовність об'єкта на цей момент становить близько 20%.

Перед початком основних робіт фахівці провели повний демонтаж пошкоджених конструкцій. На сьогодні вже влаштовано фундаменти під нові споруди, виконано гідроізоляцію підвальних приміщень та завершено кладку цегли в підвалах будинків №2 і №3.

У протирадіаційному укритті активно зводять вертикальні елементи, а в житлових будинках монтують плити перекриття та продовжують зведення поверхів.

Раніше повідомлялося, що в Україні вже зафіксовано понад 342 тисячі об'єктів, пошкоджених або знищених внаслідок російської агресії, з яких майже 300 тисяч — житлові будинки. Водночас частина громадян може зіткнутися з труднощами при оформленні компенсації за програмою “єВідновлення” через неврегульовані документи на нерухомість.