Власникам неприватизованого житла радять поквапитися: без цього компенсацію за "єВідновлення" можуть не призначити

В Україні вже зафіксовано понад 342 тисячі об'єктів, пошкоджених або знищених внаслідок російської агресії, з яких майже 300 тисяч — житлові будинки. Водночас частина громадян може зіткнутися з труднощами при оформленні компенсації за програмою “єВідновлення” через неврегульовані документи на нерухомість.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій.

Проблема стосується неприватизованого житла, а також об'єктів, право власності на які було оформлене до 2013 року. У багатьох випадках інформація про таке майно зберігається лише в паперових архівах БТІ та відсутня у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Через це навіть за наявності державної підтримки процес отримання компенсації може суттєво ускладнитися. У відомстві наголосили, що право власності має бути належним чином оформлене та внесене до електронного реєстру.

Перевірити наявність інформації про нерухомість можна у Центрі надання адміністративних послуг або через нотаріуса. Якщо житло не приватизоване, власникам радять не зволікати з оформленням документів. Повністю зруйноване житло приватизувати вже неможливо, а отже, і претендувати на компенсацію за програмою єВідновлення також не вийде.

Для оформлення права власності необхідно звернутися до ЦНАПу або органу приватизації за місцем проживання, подати заяву та необхідні документи, дочекатися рішення, отримати свідоцтво про право власності та зареєструвати його у Державному реєстрі речових прав. Якщо документи подавалися не через ЦНАП, зробити це можна онлайн через застосунок "Дія".

У міністерстві наголошують, що внесення даних до державного реєстру значно пришвидшить отримання компенсації за пошкоджене чи знищене внаслідок війни житло.

Зауважимо, понад чверть заявок на компенсацію відхиляють. Не через війну, не через бюрократію – а через одну технічну деталь, яку можна виправити за 15 хвилин до подачі заявки. delo.ua з'ясувало, що перевірити і як отримати до 350 000 грн на ремонт вікон.