Кожен четвертий українець отримує відмову в "єВідновленні" – і навіть не здогадується чому

Понад чверть заявок на компенсацію відхиляють. Не через війну, не через бюрократію – а через одну технічну деталь, яку можна виправити за 15 хвилин до подачі заявки. Розповідаємо, що перевірити і як отримати до 350 000 грн на ремонт вікон.

Чому відмовляють: головна причина

Основна причина відмов – житло не внесене до Державного реєстру речових прав (ДРРП). Реєстр запрацював лише з 2013 року, тому стара нерухомість часто там відсутня. Якщо запису немає – отримати компенсацію можна лише через суд.

Що зробити до подачі заявки: зверніться до нотаріуса, ЦНАПу або державного реєстратора і перевірте, чи внесене ваше житло до ДРРП. Якщо ні – внесіть. Це займе небагато часу, але збереже право на компенсацію.

Що таке "єВідновлення" і скільки можна отримати

"єВідновлення" – державна програма компенсації збитків, завданих житлу внаслідок війни. Якщо вікна пошкоджені через бойові дії або вибухову хвилю – ви маєте право на відшкодування:

до 350 000 грн – для власників квартир;

до 500 000 грн – для власників приватних будинків.

Як отримати гроші:

Крок 1. Зайдіть у додаток "Дія", знайдіть розділ "єВідновлення" і заповніть заявку.

Крок 2. Комісія приїде на огляд і визначить розмір компенсації.

Крок 3. Кошти зараховуються на картку "єВідновлення" – витратити їх можна лише на ремонтні роботи та матеріали.

Крок 4. Оберіть авторизованого підрядника та оплатіть роботи карткою. Важливо: переказати кошти на IBAN не вийде. Оплата – тільки через термінал: прикласти картку, оплатити за посиланням, QR-кодом або через еквайринг на кшталт CheckBox.

Крок 5. Після ремонту подайте повідомлення через "Дію":

1️⃣ Перейдіть до розділу "єВідновлення" – "Заяви на виплати".

2️⃣ Виберіть об'єкт, про ремонт якого хочете повідомити.

3️⃣ Натисніть "Повідомити про ремонт".

4️⃣ Зазначте, на якому етапі ремонт.

5️⃣ Додайте до 10 фото будматеріалів та чеків (кожне до 5 МБ).

6️⃣ Надішліть повідомлення.

За потреби комісія зв'яжеться з вами для уточнення деталей.

Терміни використання коштів

до 200 000 грн – витратити протягом 12 місяців;

понад 200 000 грн – 18 місяців.

Після закінчення терміну невикористані кошти повертаються на державний рахунок.

Як обрати підрядника

Картку "єВідновлення" приймають лише авторизовані компанії. Перевірити підрядника можна на сайті реєстру учасників програми: erecovery.diia.gov.ua/participants.html – просто введіть назву компанії у вікні пошуку.

Компанія РемВікно є учасником програми, приймає картку "єВідновлення" та надає всі необхідні документи для звіту.

Терміни ремонту

Регулювання фурнітури або дрібний ремонт – один день.

Виготовлення і заміна склопакетів – близько тижня на виробництво + один день на монтаж.

З початком опалювального сезону черги у підрядників зростають – подавайте заявку заздалегідь.