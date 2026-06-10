Каждый четвертый украинец получает отказ в "єВідновленні" – и даже не догадывается почему

Более четверти заявок на компенсацию отклоняют. Не из-за войны, не из-за бюрократии – а из-за одной технической детали, которую можно исправить за 15 минут до подачи заявки. Рассказываем, что проверить и как получить до 350 000 грн на ремонт окон.

Почему отказывают: главная причина

Основная причина отказов – жилье не внесено в Государственный реестр вещевых прав (ГРВП). Реестр заработал только с 2013 года, поэтому старая недвижимость часто там отсутствует. Если записи нет – получить компенсацию можно только через суд.

Что сделать до подачи заявки: обратитесь к нотариусу, ЦНАПу или государственному регистратору и проверьте, внесено ли ваше жилье в ГРВП. Если нет – внесите. Это займет немного времени, но сохранит право на компенсацию.

Что такое "єВідновлення" и сколько можно получить

"єВідновлення" – государственная программа компенсации убытков, нанесенных жилью в результате войны. Если окна повреждены из-за боевых действий или взрывной волны – вы имеете право на возмещение:

до 350 000 грн – для владельцев квартир;

до 500 000 грн – для владельцев частных домов.

Как получить деньги:

Шаг 1. Зайдите в приложение "Дія", найдите раздел "єВідновлення" и заполните заявку.

Шаг 2. Комиссия приедет на осмотр и определит размер компенсации.

Шаг 3. Средства зачисляются на карту "єВідновлення" – потратить их можно только на ремонтные работы и материалы.

Шаг 4. Выберите авторизованного подрядчика и оплатите работы картой. Важно: перевести средства на IBAN не получится. Оплата – только через терминал: приложить карту, оплатить по ссылке, QR-коду или через эквайринг вроде CheckBox.

Шаг 5. После ремонта подайте сообщение через "Дію":

1️⃣ Перейдите в раздел "єВідновлення" – "Заявления на выплаты".

2️⃣ Выберите объект, о ремонте которого хотите сообщить.

3️⃣ Нажмите "Сообщить о ремонте".

4️⃣ Укажите, на каком этапе ремонт.

5️⃣ Добавьте до 10 фото стройматериалов и чеков (каждое до 5 МБ).

6️⃣ Отправьте сообщение.

При необходимости комиссия свяжется с вами для уточнения деталей.

Сроки использования средств

до 200 000 грн – потратить в течение 12 месяцев;

свыше 200 000 грн – 18 месяцев.

По истечении срока неиспользованные денежные средства возвращаются на государственный счет.

Как выбрать подрядчика

Карту "єВідновлення" принимают только авторизованные компании. Проверить подрядчика можно на сайте реестра участников программы: erecovery.diia.gov.ua/participants.html – просто введите название компании в окне поиска.

Компания РемВікно является участником программы, принимает карту "єВідновлення" и предоставляет все необходимые документы для отчета.

Сроки ремонта

Регулировка фурнитуры или мелкий ремонт – один день.

Изготовление и смена стеклопакетов – около недели на производство + один день на монтаж.

С началом отопительного сезона очереди у подрядчиков растут – подавайте заявку заранее.