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Владельцам неприватизированного жилья советуют поторопиться: без этого компенсацию за "єВідновлення" могут не назначить

поврежденный дом после обстрела РФ
Украинцы рискуют остаться без выплат / Министерство развития общин и территорий Украины

В Украине уже зафиксировано более 342 тысяч объектов, поврежденных или уничтоженных в результате российской агрессии, из которых почти 300 тысяч — жилые дома. В то же время часть граждан может столкнуться с трудностями при оформлении компенсации по программе "єВідновлення" из-за неурегулированных документов на недвижимость.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения Министерства развития общин и территорий.

Проблема касается неприватизированного жилья, а также объектов, право собственности на которые было оформлено до 2013 года. Во многих случаях информация о таком имуществе хранится только в бумажных архивах БТИ и отсутствует в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Поэтому даже при наличии государственной поддержки процесс получения компенсации может существенно усложниться. В ведомстве отметили, что право собственности должно быть должным образом оформлено и внесено в электронный реестр.

Проверить наличие сведений о недвижимости можно в Центре предоставления административных услуг или через нотариуса. Если жилье не приватизировано, владельцам советуют не медлить с оформлением документов. Полностью разрушенное жилье приватизировать уже невозможно, а значит и претендовать на компенсацию по программе есть "єВідновлення" также не получится.

Для оформления права собственности необходимо обратиться в ЦНАП или орган приватизации по месту жительства, подать заявление и необходимые документы, дождаться решения, получить свидетельство о праве собственности и зарегистрировать его в Государственном реестре прав. Если документы подавались не через ЦНАП, сделать это можно онлайн через приложение "Дія".

В министерстве подчеркивают, что внесение данных в государственный реестр значительно ускорит получение компенсации за поврежденное или уничтоженное в результате войны жилье.

Заметим, более четверти заявок на компенсацию отклоняют. Не из-за войны, не из-за бюрократии – а из-за одной технической детали, которую можно исправить за 15 минут до подачи заявки. delo.ua выяснило, что проверить и как получить до 350 000 грн на ремонт окон.

Автор:
Татьяна Гойденко