Госгеонадра не продали Лисовицкую нефтегазовую площадь: какие причины

Государственная служба геологии и недр не смогла с первой попытки продать спецразрешение на пользование Лисовицкой нефтегазовой площадью со стартовой ценой 1,108 млрд грн. На аукцион 29 июля не подала заявку ни одна компания, хотя участок относится к самым дорогим среди выставленных на торги и имеет значительные перспективные ресурсы нефти.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ExPro.

Для проведения аукциона было необходимо не менее двух заявок. Однако, согласно протоколу торгов, ни один участник зарегистрирован не был, поэтому аукцион не состоялся.

Стартовая цена спецразрешения составляла 1,108 млрд грн без НДС. Гарантийный взнос для участия в торгах был установлен на уровне 221,6 млн. грн., минимальный шаг аукциона — 500 тыс. грн. Лот выставляли на продажу в первый раз.

Спецразрешение предполагает геологическое изучение нефтегазоносных недр, опытно-промышленную разработку и последующую промышленную добычу нефти и газа в течение 20 лет.

Лисовицкая площадь занимает 80,11 кв. км и расположен в Стрыйском районе Львовской области и Калушском районе Ивано-Франковской области вблизи Болехова.

Перспективными полезными ископаемыми на участке есть нефть, природный газ, растворенный в нефти газ и конденсат.

По данным государственного баланса на 1 января 2026 года, общие перспективные ресурсы нефти Лисовицкой структуры оценивались в 33,07 млн тонн, из которых 3,3 млн тонн — добывающие.

Проведение аукциона инициировало ООО "Флексор Инвест", созданное в феврале 2025 года. Владельцем и руководителем компании Богдан Кравченко.

В пределах Лисовицкой площади также расположены природоохранные территории, в частности, заказники "Моршинская опушка" и "Моршинский", заповедное урочище "Вязина Болеховская" и объекты Изумрудной сети.

Ранее сообщалось, что компания "Горизонты" Зиновия Козицкого и его партнера – чешско-швейцарского предпринимателя Карела Комарека получила разрешение на добычу нефти и газа на Южно-Залужанском месторождении, расположенном во Львовской области.