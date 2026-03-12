Козицкий с партнером приобрел компанию бывшего нардепа с нефтегазовым месторождением во Львовской области

Компания "Горизонты" Зиновия Козицкого и его партнера — чешско-швейцарского предпринимателя Карела Комарека получила разрешение на добычу нефти и газа на Южно-Залужанском месторождении, расположенном во Львовской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Zaxid.net.

Отмечается, что в декабре 2025 года львовское ООО "Горизонты" приобрело "Украинскую независимую геологическую компанию" (УНГК) у бывшего народного депутата и латифундиста Ивана Мирошниченко.

Благодаря этому соглашению "Горизонты" получили контроль над Южно-Залужанским месторождением в Дрогобычском и Самборском районах, на которое УНГК имеет спецразрешение еще с 2015 года.

Основным полезным ископаемым месторождением является природный газ (до 95% метана). Согласно данным Атласа месторождений нефти и газа Украины, оно считается средним по размерам и относится к Предкарпатской нефтегазоносной области.

О сделке

Соглашение о продаже было непубличным, поэтому информации о стоимости покупки компании с лицензией на добычу углеводородов в открытом доступе нет. Для сравнения – в декабре 2025 года Госгеонадра реализовала Островскую площадь в Яворивском и Самборском районах Львовской области за 555,01 млн грн, что в 5,5 раза выше стартовой цены. Победителем аукциона стало ООО "ГБЛ-1" Зиновия Козицкого и Комарека Карела.

Тогда же в декабре Госгеонадра продала на торгах право добычи углеводородов на еще одном месторождении Львовщины – Любинецком – за 110 млн грн, лицензию купило киевское "Газ-МДС" с орбиты бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" Александра Кацубы.

Об УНГК

За более чем 10 лет в УНГК много раз менялись руководители и собственники, говорится в профили компании на платформе Vkursi. На момент получения спецразрешения на разработку ее контролировали менеджеры по орбите президента группы компании "Укрэнерго" и депутат Львовского областного совета 5 созыва Тараса Керницкого и менеджеры группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

Однако в 2019 году бенефициарами компании были уже другие лица – компания "Вок Энерджи Корп." (США) имела 20%, Василиса Лоневская – 20%, "Онвика Инвестмент Лтд" (Кипр) – 40%, Ульяна Бровчук – 20%.

В 2023 году в круг собственников присоединился украинский бизнесмен Иван Мирошниченко – бывший народный депутат в течение 2014-2019 гг. (фракция "Самопомич") и член парламентского комитета по аграрной политике. В 2000-х годах предприниматель был представителем иностранных агарных корпорации Cargill и Нобл Ресорсиз в Украине и одним из руководителей Украинской зерновой ассоциации.

В декабре 2025 года перед продажей УНГК ее конечными владельцами оставались Иван Мирошниченко и львовянка Василиса Лоневская. Предпринимательница в 2012-2014 годах была помощницей народного депутата Михаила Головко (ВО "Свобода").

Согласно данным финотчетности за 2025 год, УНГК получила 518 тыс. грн убытка, активы компании составили 20,43 млн грн, долги – 15,29 млн грн.

О компании "Горизонты"

Компания "Горизонты" уже владеет несколькими разрешениями на разработку и добычу углеводородов во Львовской области, в частности Береговского газового месторождения, Горного газового месторождения, Тыновского газоконденсантного месторождения, изучения Южно-Горской и Буновской площадей и т.д.

Владельцами ООО "Горизонты", согласно данным платформы YouControl, является один из самых богатых в Украине бизнесменов, отец действующего главы Львовской областной государственной администрации Максима Козицкого Зиновий Козицкий и его партнер - один из богатейших граждан Чехии Карел Комарек (налоговый резидент Швейцарии). Бенефициары имеют доли в компании 20% и 80% соответственно.

Козицкий также является владельцем ООО "Западнаядрасервис" и ООО "Энергопарк "Яворов" и основателем "Эко-оптима", работающей как в возобновляемой, так и в традиционной энергетике.

Ранее сообщалось, что хакер украл 127 млн ​​грн со счетов принадлежащих Козыцкому компаний ООО "Западнаядрасервис" и ООО "Энергопарк "Яворов".