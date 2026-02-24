Хакер украл 127 млн ​​грн со счетов компаний основателя крупнейшего частного добытчика нефти и газа на Западе Украины: что известно

Львовское районное управление полиции сообщило заочное подозрение 21-летнему уроженцу Хмельницкого Денису Николаеву в похищении денег с банковских счетов компаний львовского бизнесмена и отца главы Львовской ОВД Максима Козицкого Зиновия Козицкого.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Судебный репортер", ссылаясь на подозрение, обнародованное на сайте Офиса генпрокурора.

Хакер украл 127 млн ​​грн со счетов

12 ноября 2025 года в полицию поступило заявление, что неизвестные вмешались в систему дистанционного банковского обслуживания "клиент-банк" и произвели платежи со счетов ООО "Западнаядрасервис" на 78,5 млн гривен и со счетов ООО "Энергопарк "Яворов" на сумму около 48,7 млн гривен.

Общая сумма ущерба составляет около 127,2 млн грн.

Полиция заочно сообщила подозрение 21-летнему Денису Николаеву. Он родом из Хмельницкого, но зарегистрирован в оккупированном Донецке. Его местонахождение сейчас неизвестно.

По данным следствия, Николаев распространил архив "Документы.zip", при запуске которого на компьютере устанавливалось вредоносное программное обеспечение. Поэтому он смог вмешаться в систему управления счетом и осуществить платежи от имени компаний.

В ходе досудебного расследования установили, что во время кибератаки по завладению денежными средствами было использовано 11 банковских учреждений, 7 счетов юридических компаний, 68 расчетных счетов физических лиц предпринимателей и 100 карточных счетов открытых на финансовых ил ("дропов", людей, которые за вознаграждение пересылают таким образом мошенникам "отмывать" деньги).

Согласно тексту подозрения, Николаев из похищенных средств легализовал 104 миллиона гривен, направив их на счета подконтрольных ему организаций и физлиц. Подозреваемый договорился о приобретении автомобилей Cadillac ats и BMW 320 и перечислил за них около миллиона гривен.

О Зиновии Козицком

Владельцем ООО "Западнаядрасервис" и ООО "Энергопарк "Яворов" является львовский бизнесмен Зиновий Козицкий, отец председателя Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Западнаядрасервис" является крупнейшим частным добытчиком нефти и газа на Западе Украины.

Компании группы специализируются на геологических изысканиях и разведке углеводородов в западном регионе Украины. Предприятие добывает газ во Львовской и Ивано-Франковской областях с глубины до 2000 метров.

Также Козицкий является основателем "Эко-оптима", работающей как в возобновляемой, так и в традиционной энергетике.

Кроме этого, компании построили солнечные и ветровые электростанции общей мощностью 215 МВт, еще 40 МВт ветровой генерации находятся на стадии строительства. В группе работает более 2000 человек.

В декабре 2025 года Госгеонадра реализовала Островскую площадь в Яворивском и Самборском районах Львовской области за 555,01 млн грн, что в 5,5 раза выше стартовой цены. Победителем аукциона стало ООО "ГБЛ-1" Зиновия Козицкого и Комарека Карела.