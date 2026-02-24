Хакер вкрав 127 млн ​​грн із рахунків компаній засновника найбільшого приватного видобувача нафти та газу на Заході України: що відомо

Львівське районне управління поліції повідомило заочну підозру 21-річному уродженцю Хмельницького Денису Ніколаєву у викраденні грошей із банківських рахунків компаній львівського бізнесмена та батька голови Львівської ОВА Максима Козицького Зіновія Козицького.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Судовий репортер", посилаючись на підозру, яку оприлюднили на сайті Офісу генпрокурора.

Хакер вкрав 127 млн ​​грн із рахунків

12 листопада 2025 року до поліції надійшла заява, що невідомі особи втрутилися у систему дистанційного банківського обслуговування "клієнт-банк" і зробили платежі з рахунків ТОВ "Західнадрасервіс" на 78,5 млн гривень і з рахунків ТОВ "Енергопарк "Яворів" на суму близько 48,7 млн гривень.

Загальна сума збитків становить близько 127,2 млн грн.

Наразі поліція заочно повідомила підозру 21-річному Денису Ніколаєву. Він родом з Хмельницького, проте зареєстрований в окупованому Донецьку. Його місцеперебування зараз невідоме.

За даними слідства, Ніколаєв розповсюдив архів "Документи.zip", при запуску якого на компʼютері встановлювалося шкідливе програмне забезпечення. Через це він зміг втрутитися в систему керування рахунком і здійснити платежі від імені компаній.

В ході досудового розслідування встановили, що під час кібератаки із заволодіння коштами було використано 11 банківських установ, 7 рахунків юридичних компаній, 68 розрахункових рахунків фізичних осіб підприємців та 100 карткових рахунків відкритих на фінансових мулів ("дропів", людей, що за винагороду пересилають через свої картки незаконно здобуті кошти, таким чином, допомагаючи шахраям "відмивати" гроші).

Згідно з текстом підозри, Ніколаєв із викрадених коштів легалізував 104 мільйони гривень, спрямувавши їх на рахунки підконтрольних йому організацій і фізосіб. Підозрюваний домовився про придбання автомобілів Cadillac ats та BMW 320 і перерахував за них близько мільйона гривень.

Про Зіновія Козицького

Власником ТОВ "Західнадрасервіс" та ТОВ "Енергопарк "Яворів" є львівський бізнесмен Зіновій Козицький, батько голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Західнадрасервіс" є найбільшим приватним видобувачем нафти та газу на Заході Україні.

Компанії групи спеціалізуються на геологічних пошуках та розвідці вуглеводнів у західному регіоні України. Підприємство видобуває газ у Львівській та Івано-Франківській областях із глибин до 2000 метрів.

Також Козицький є засновником "Еко-оптіма" яка працює як у відновлюваній, так і в традиційній енергетиці.

Окрім цього, компанії збудували сонячні та вітрові електростанції загальною потужністю 215 МВт, ще 40 МВт вітрової генерації перебувають у стадії будівництва. У групі працює понад 2000 працівників.

У грудні 2025 року Держгеонадра реалізувала Острівську площу в Яворівському та Самбірському районах Львівської області за 555,01 млн грн, що 5,5 раза вище стартової ціни. Переможцем аукціону стало ТОВ "ГБЛ-1" Зіновія Козицького та Комарека Карела.