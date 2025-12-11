Запланована подія 2

Острівську нафтогазову площу у Львівській області продали за 555 млн грн: хто став власником

видобуток нафти
Острівську площу продали за 555 млн грн / Depositphotos

Державна служба геології та надр України (Держгеонадр) реалізувала Острівську площу в Яворівському та Самбірському районах Львівської області  за 555,01 млн грн, що 5,5 раза вище стартової ціни. Переможцем аукціону стало ТОВ "ГБЛ-1" Зіновія Козицького та Комарека Карела.

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Острівська площа (газ природний, нафта, конденсат) розташована за 17 км на північний схід від міста Самбір. Спецдозвіл надається на 20 років, протягом яких має відбутися геологічне вивчення нафтогазоносних надр з подальшим видобуванням нафти і газу.

Початкова ціна лота складала 41,13 млн грн (з ПДВ).

Зазначається, що в аукціоні, крім переможця, взяло участь ще дві компанії: "Полтавська газонафтова компанія" з результатом 555 млн грн та АТ "Укргазвидобування" з результатом 550 млн грн. 

Про ТОВ "ГБЛ-1"

За даними YouControl, ТОВ "ГБЛ-1" створена наприкінці листопада 2025 року. Засновником "ГБЛ-1" є ТОВ "Геологічне бюро "Львів", кінцевими бенефіціарами якої є Зіновій Козицький (20%) та Карел Комарек" (80%).

Зіновій Козицький - батько чинного голови Львівської ОВА Максима Козицького.

Зіновій Козицький також контролює ТОВ "Велл Ко" (реалізує угоду про розподіл продукції на ділянці Угнівська у Львівській та Івано-Франківській обл.) і низку спецдозволів на користування бурштиноносними надрами.

Також ТОВ "Горизонти" контролюють Карел Комарек (80%) і Зіновій Козицький (20%,). Підприємство у грудні 2024 року викупило Тинівське газоконденсатне родовище у Львівській області у свого конкурента Ростислава Околіта.

Товариство володіє шістьма дійсними спецдозволами на надра, належить до групи "Західнадрасервіс".

Група "Західнадрасервіс" є найбільшим приватним газовидобувником у західному нафтогазовому регіоні України. 

3 грудня Держгеонадр реалізувала спеціальний дозвіл на користування Любинецькою нафтогазовою площею у Львівській області за 110 млн 11 грн при початковій ціні в 48,31 млн грн, переможцем стало ТОВ "Газ-МДС" з групи "Надра-Геоінвест", що пов’язане з ексзаступником керівника "Нафтогазу"

Автор:
Світлана Манько