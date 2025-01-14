Компанія батька голови Львівської ОВА викупила родовище газу у конкурента

ТОВ "Горизонти", що належить батьку голови Львівської ОВА Зіновію Козицькому та чеському підприємцю Карелу Комареку, у грудні 2024 року викупило Тинівське газоконденсатне родовище у Львівській області у свого конкурента Ростислава Околіта.

Про це повідомляє Nadra.info.

Зазначається, що після низки судових спорів компанія Зіновія Козицького повністю контролює Тинівське газоконденсатне родовище у Львівській області і має два спецдозволи на його розробку.

Дозволи на родовище

Видання пише, що на користування Тинівським родовищем Державна служба геології та надр України надала два спецдозволи.

Перший в 2021 році отримало ТОВ "Нафтогазрембуд-1" Ростислава Околота із обмеженням щодо глибини використання надр в інтервалі 400-650 м.

Невдовзі інший спецдозвіл Держгеонадра продали з аукціону компанії ТОВ "Горизонти" (але в межах інтервалів глибин від денної поверхні до 400 м та від 650 м).

В 2024 році суд зняв обмеження глибин для "Нафтогазрембуд-1", після чого компанія намагалася скасувати продаж спецдозволу ТОВ "Горизонтам, і в серпні-вересні 2024 року видобуток газу компанією Козицького-Комарека був заборонений ("Горизонти" оцінювали втрати в 52,7 млн грн). У свою чергу, ТОВ "Горизонти" просили суд визнати недійсним спецдозвіл ТОВ "Нафтогазрембуд-1".

Після розблокування видобутку Горизонтів і нетривалих судових баталій між сторонами намітилося порозуміння: в перших числах листопада Ростислав Околіт відчужив спецдозвіл № 6562 на користь свого новоствореного ТОВ "Тинівське", а наприкінці листопада цю компанію викупило ТОВ "Горизонти" і керівником призначили Володимира Стеблецького (очолює також ТОВ "Прикарпатська енергетична компанія" Козицького-Комарека за даними YouControl).

Зіновія Козицького і Карела Комарека зареєстрували кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "Тинівське" 16 грудня 2024 року.

Таким чином, станом на січень 2025 р. пан Козицький і пан Комарек контролюють обидва спецдозволи на користування Тинівським газоконденсатним родовищем.

Тим часом, ТОВ "Горизонти" відмовилося від свого позову проти ТОВ "Нафтогазрембуд-1", а ТОВ "Нафтогазрембуд-1" відкликав свій позов щодо спецдозволу ТОВ "Горизонти".

Викуп через посередників

Сайт Nadra.info уточнює, що викуп ТОВ "Тинівське" відбувся не напряму, а через низку посередників.

ТОВ "Горизонти" викупили ТОВ "Тинівське" не безпосередньо у Ростислава Околота, а після низки проміжних угод.

Спершу ТОВ "Тинівське" перейшло від ТОВ "Нафтогазрембуд-1" до ТОВ "КУА "Роял-Стандарт" Андрія Дрібнюка (КУА діяла в інтересах та за рахунок ЗНВКІФ "Гладіус"), потім до ТОВ "КУА "Актив" (діяло в інтересах та за рахунок ЗНВКІФ "Глобус") Богдана Куспіся та Івана Коцьо, потім до ТОВ "Галицька девелоперська компанія" Олега Лемця та Івана Галевича, і лише потім до ТОВ "Горизонти" Карела Комарека та Зіновія Козицького.

У вересні ТОВ "Горизонти" перемогло в аукціоні Держгеонадр із продажу спеціального дозволу на Південно-Гірську площу (газ природний, конденсат; геологічне вивчення з ДПР і подальшим видобуванням) у Дрогобицькому та Стрийському р-нах Львівської обл.. Конкурентами Горизонтів були АТ "Укргазвидобування", ТОВ "Стрийнафтогаз" і ТОВ "Надрагазвидобування".

Нагадаємо, у листопаді Антимонопольний комітет України погодив компанії власника ОККО Віталія Антонова "Vi.An Holding Limited" придбання частки в ТОВ "Бистрицьке Інвест" Зіновія Козицького, яке розробляє Бистрицьку нафтогазоконденсатну площу у Львівській області.

Зазначимо, що засновник групи "Західнадраінвест" Зіновій Козицький одноосібно володіє ТОВ "Бистрицьке Інвест", керівником якого є Степан Козицький. Згідно з аналітичною системою YouControl компанію заснували в червні 2024 р. Бізнес має спецдозволів на геологічне вивчення з подальшим видобуванням вуглеводнів Бистрицької нафтогазоконденсатної площі у Львівській області. Йдеться про ділянку площею 16,5 км² за приблизно 20 км від Дрогобича, де є поклади природного газу та нафти. Первісним власником спецдозволу було ТОВ "Західнадрасервіс", але воно відчужило право користування надрами на користь ТОВ "Бистрицьке Інвест".

Зіновій Козицький - батько чинного голови Львівської ОВА Максима Козицького.

Зіновій Козицький також контролює ТОВ "Велл Ко" (реалізує угоду про розподіл продукції на ділянці Угнівська у Львівській та Івано-Франківській обл.) і низку спецдозволів на користування бурштиноносними надрами.

Також ТОВ "Горизонти" контролюють Карел Комарек (80%, Чеська Республіка) і Зіновій Козицький (20%, Україна, Львів) через компанію АТ Ем Ен Ді Юкрейн (MND Ukraine a.s., Чехія). Товариство володіє шістьма дійсними спецдозволами на надра, належить до групи "Західнадрасервіс".

Зауважимо, валовий видобуток природного газу в Україні у 2024 році становив 19,12 млрд куб. метрів. У порівнянні з попереднім роком видобуток зріс на 2,2%, з 18,7 до 19,12 млрд куб. метрів. Це найвищий приріст видобутку з 2018 року.