Компания отца главы Львовской ОВА выкупила месторождение газа у конкурента

ООО "Горизонты", принадлежащее отцу главы Львовской ОВА Зиновию Козицкому и чешскому предпринимателю Карелу Комареку, в декабре 2024 года выкупило Тиновское газоконденсатное месторождение во Львовской области у своего конкурента Ростислава Околита.

Об этом сообщает Nadra.info.

Отмечается, что после ряда судебных споров компания Зиновия Козицкого полностью контролирует Тиновское газоконденсатное месторождение во Львовской области и имеет два спецразрешения на его разработку.

Разрешения на месторождение

Издание пишет, что на пользование Тиновским месторождением Государственная служба геологии и недр Украины предоставила два спецразрешения.

Первый в 2021 году получило ООО "Нефтегазремстрой-1" Ростислава Околота с ограничением по глубине использования недр в интервале 400-650 м.

Вскоре другое спецразрешение Госгеонадра было продано с аукциона компании ООО "Горизонты" (но в пределах интервалов глубин от дневной поверхности до 400 м и от 650 м).

В 2024 году суд снял ограничение глубин для "Нафтогазрембуд-1", после чего компания пыталась отменить продажу спецразрешения ООО "Горизонтам, и в августе-сентябре 2024 года добыча газа компанией Козицкого-Комарека был запрещен ("Горизонты" оценивали потери в 52,7 млн. грн). В свою очередь ООО "Горизонты" просили суд признать недействительным спецразрешение ООО "Нефтегазремстрой-1".

После разблокировка добычи Горизонтов и непродолжительных судебных баталий между сторонами наметилось взаимопонимание: в первых числах ноября Ростислав Околит отчуждал спецразрешение № 6562 в пользу своего новообразованного ООО "Тиновское", а в конце ноября эту компанию выкупило ООО "Горизонты" и руководителем назначили Владимира Стеблецкого (возглавляет также ООО "Прикарпатская энергетическая компания" Козицкого-Комарека по данным YouControl).

Зиновия Козицкого и Карела Комарека зарегистрировали конечными владельцами бенефициарных ООО "Тиновское" 16 декабря 2024 года.

Таким образом, по состоянию на январь 2025 г. Козицкий и Комарек контролируют оба спецразрешения на пользование Тиновским газоконденсатным месторождением.

Между тем, ООО "Горизонты" отказалось от своего иска против ООО "Нефтегазремстрой-1", а ООО "Нефтегазремстрой-1" отозвал свой иск относительно спецразрешения ООО "Горизонты".

Выкуп через посредников

Сайт Nadra.info уточняет, что выкуп ООО "Тиновское" состоялся не напрямую, а из-за ряда посредников.

ООО "Горизонты" выкупили ООО "Тыновское" не непосредственно у Ростислава Околота, а после ряда промежуточных соглашений.

Сначала ООО "Тиновское" перешло от ООО "Нефтегазремстрой-1" к ООО "КУА "Роял-Стандарт" Андрея Дрибнюка (КУА действовала в интересах и за счет ЗНИКИФ "Гладиус"), затем в ООО "КУА "Актив" (действовало в интересах и за счет ЗНИКИФ "Глобус") Богдана Куспися и Ивана Коцо, затем в ООО "Галицкая девелоперская компания" Олега Лемца и Ивана Галевича, и только потом в ООО "Горизонты" Карела Комарека и Зиновия Козицкого.

В сентябре ООО "Горизонты" победило в аукционе Госгеонадр по продаже специального разрешения на Южно-Горную площадь (газ природный, конденсат; геологическое изучение с ДПР и последующей добычей) в Дрогобычском и Стрыйском р-нах Львовской обл.. Конкурентами Горизонтов были АО "Укргаздобыча", ООО "Стрыйнефтегаз" и ООО "Надрагаздобыча" ".

Напомним, в ноябре Антимонопольный комитет Украины согласовал компании владельца ОККО Виталия Антонова "Vi.An Holding Limited" приобретение доли в ООО "Бистрицкое Инвест" Зиновия Козицкого, разрабатывающего Быстрицкую нефтегазоконденсатную площадь во Львовской области.

Учредитель группы "Западнаядраинвест" Зиновий Козицкий единолично владеет ООО "Бистрицкое Инвест", руководителем которого является Степан Козицкий. Согласно аналитической системе YouControl компанию основали в июне 2024 г. Бизнес имеет спецразрешения на геологическое изучение с последующей добычей углеводородов Быстрицкой нефтегазоконденсатной площади во Львовской области. Речь идет о участке площадью 16,5 км в примерно 20 км от Дрогобыча, где есть залежи природного газа и нефти. Первоначальным владельцем спецразрешения было ООО "Западнаядрасервис", но оно отчуждало право пользования недрами в пользу ООО "Бистрицкое Инвест".

Зиновий Козицкий – отец действующего главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

Зиновий Козицкий также контролирует ООО "Велл Ко" (реализует соглашение о разделе продукции на участке Угневская во Львовской и Ивано-Франковской обл.) и ряд спецразрешений на пользование янтарными недрами.

Также ООО "Горизонты" контролируют Карел Комарек (80%, Чешская Республика) и Зиновий Козицкий (20%, Украина, Львов) через компанию АО Эм Эн Ди Юкрейн (MND Ukraine as, Чехия). Общество владеет шестью действительными спецразрешениями на недра, принадлежит к группе "Западнаядрасервис".

Заметим, валовая добыча природного газа в Украине в 2024 году составила 19,12 млрд. куб. метров. По сравнению с предыдущим годом добыча выросла на 2,2%, с 18,7 до 19,12 млрд куб. метров. Это самый высокий прирост добычи с 2018 года.