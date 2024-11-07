Владелец ОККО и отец главы Львовской ОВА будут совместно добывать газ

Владелец ОККО Виталий Антонов покупает долю нефтегазодобывающей компании "Бистрицкое Инвест", принадлежащей основателю группы "Западнадраинвест" Зиновию Козыцкому, отцу главы Львовской ОВА.

Об этом сообщает Nadra.info.

Отмечается, что сегодня, 7 ноября 2024 года, Антимонопольный комитет Украины рассмотрит заявление о предоставлении разрешения кипрской компании Vi.An Holding Limited Виталия Антонова на приобретение доли в уставном капитале, что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления ООО "Бистрицкое Инвест" Зиновия Козицкого.

В комментарии изданию, Козицкий подтвердил продажу доли в "Бистрицком Инвесте" компании Антонова. Бизнесмен сообщил, что он остается в составе акционеров компании, а оперативное управление проектом будет общим.

В случае согласования АМКУ стороны планируют закрыть соглашение до конца 2024 года. Стоимость сделки пока не раскрывается.

Учредитель группы "Западнадраинвест" Зиновий Козицкий единолично владеет ООО "Бистрицкое Инвест", руководителем которого является Степан Козицкий. Согласно аналитической системе YouControl компанию основали в июне 2024 г. Бизнес имеет спецразрешения на геологическое изучение с последующей добычей углеводородов Быстрицкой нефтегазоконденсатной площади во Львовской области. Речь идет об участке площадью 16,5 км в примерно 20 км от Дрогобыча, где есть залежи природного газа и нефти. Первоначальным владельцем спецразрешения было ООО "Западнаядрасервис", но оно отчуждало право пользования недрами в пользу ООО "Бистрицкое Инвест".

Зиновий Козицкий отец действующего председателя Львовской ОВА Максима Козицкого.

Добавим, что 61-летний Виталий Антонов является основателем группы "Галнефтегаз", в которую входит сеть АЗС "ОККО". Также он через Vi.An Holding Limited контролирует ООО "Лан Индастри".

Недавно компания ОККО Group начала строительство масштабного горнолыжного курорта на территории Славской ОТГ. Площадь курорта, который планируется достроить за 15 лет, составит 1200 га.

Напомним, за 10 месяцев текущего года Украина добыла почти 15,85 млрд куб м природного газа, что на 2% больше, чем в 2023 году и на 2,7% больше, чем в 2022 году.