Китаец покупает крупнейшего частного добытчика янтаря в Украине

Компанию "Центр "Солнечное ремесло", которая в прошлом году добыла больше всего янтаря-сырца из частных недропользователей Украины, покупает гражданин Китая Рен Йонгпенг.

Об этом пишет отраслевое издание Nadra.info.

Отмечается, что с 5 ноября 2024 года украинская компания Рена Йонгпенга ООО "Люмос Плюс" уже стала единоличным участником ООО "Центр "Солнечное ремесло". Тремя днями ранее, 2 ноября 2024 года, Центр возглавил директор "Люмос Плюс" Федор Горбань.

Предыдущими владельцами ООО "Центр "Солнечное ремесло" были ООО "Конкорд Консалтинг" основателя Concorde Capital Игоря Мазепы (58%), Юрия Благодира (32%, руководитель в 2021-24 гг.) и Галины Симхи (10%).

Источник издания на рынке недропользования сообщил, что закрытие сделки и обновление данных о конечном бенефициарном владельце ожидается в ближайшие дни.

С прошлого года Игорь Мазепа и Юрий Благодир контролируют еще одну янтарнодобывающую компанию с похожим названием – ООО "Солнечное Ремесло" (ранее называлось ООО "Санкамян"). Третьим участником этого общества является гражданин Китая Ванг Чжикай.

Заметим, ООО "Центр "Солнечное ремесло" основано в 2007 г. Уставный капитал 1 млн грн. Компания добывает янтарь на месторождении "Владимирец Восточный" в Ровенской области.

В 2023 году компания добыла 11 623,04 кг янтаря, уступив только КП "Волыньприродресурс" Волынского областного совета (14 667,27 кг).

ООО "Люмос Плюс" было основано в сентябре 2024 года. Уставный капитал компании составляет 1 тыс. грн. Владельцем предприятия указан Рен Йонгпенг (Китай, провинция Шэньси). Спецразрешения на пользование недрами отсутствуют.

Напомним, в марте Государственная служба геологии и недр продала специальное разрешение на разработку Марьянского месторождения известняка компании, связанной с бизнесменами Игорем Мазепой, владельцем Concorde Capital, и Виталием Антоновым, которому принадлежит концерн "Галнефтегаз" и сеть АЗС "ОККО" .