Китаєць купує найбільшого приватного видобувача бурштину в Україні

Компанію "Центр "Сонячне ремесло", яка у минулому році видобула найбільше бурштину-сирцю з-поміж приватних надрокористувачів України, купує громадянин Китаю Рен Йонгпенг.

Про це пише галузеве видання Nadra.info.

Зазначається, що з 5 листопада 2024 українська компанія Рена Йонгпенга ТОВ "Люмос Плюс"вже стала одноосібним учасником ТОВ "Центр "Сонячне ремесло". Трьома днями раніше, 2 листопада 2024 року, Центр очолив директор "Люмос Плюс" Федір Горбань.

Попередніми власниками ТОВ "Центр "Сонячне ремесло" були ТОВ "Конкорд Консалтинг" засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи (58%), Юрія Благодира (32%, керівник в 2021-24 рр..) і Галини Симхи (10%).

Джерело видання на ринку надрокористування повідомило, що закриття угоди і оновлення даних про кінцевого бенефіціарного власника очікується найближчими днями.

З минулого року Ігор Мазепа і Юрій Благодир контролюють ще одну бурштиновидобувну компанію зі схожою назвою – ТОВ "Сонячне Ремесло" (раніше називалося ТОВ "Санкамян"). Третім учасником цього товариства є громадянин Китаю Ванг Чжикай.

Зауважимо, ТОВ "Центр "Сонячне ремесло" засновано в 2007 р.. Статутний капітал 1 млн грн. Компанія видобуває бурштин на родовищі "Володимирець Східний" в Рівненській області.

У 2023 році компанія видобула 11 623,04 кг бурштину, поступившись лише КП "Волиньприродресурс" Волинської обласної ради (14 667,27 кг).

ТОВ "Люмос Плюс" було засновано у вересні 2024 року. Статутний капітал компанії становить 1 тис. грн.. Власником підприємства зазначений Рен Йонгпенг (Китай, провінція Шеньсі). Спецдозволи на користування надрами відсутні.

Нагадаємо, у березні Державна служба геології та надр продала спеціальний дозвіл на розробку Мар'янського родовища вапняку компанії, яка пов'язана з бізнесменами Ігорем Мазепою, власником Concorde Capital, та Віталієм Антоновим, якому належить концерн "Галнафтогаз" і мережа АЗС "ОККО".