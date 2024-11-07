Власник ОККО та батько голови Львівської ОВА спільно видобуватимуть газ

Власник ОККО Віталій Антонов купує частку нафтогазовидобувної компанії "Бистрицьке Інвест", яка належить засновнику групи "Західнадраінвест" Зіновію Козицькому, батьку голови Львівської ОВА.

Про це повідомляє Nadra.info.

Зазначається, що сьогодні, 7 листопада 2024 року, Антимонопольний комітет України розгляне заяву про надання дозволу кіпрській компанії "Vi.An Holding Limited" Віталія Антонова на придбання частки в статутному капіталі, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління ТОВ "Бистрицьке Інвест" Зіновія Козицького.

У коментарі виданню, Козицький підтвердив продаж частки в "Бистрицьке Інвест" компанії Антонова. Бізнесмен повідомив, що він залишається у складі акціонерів компанії, а оперативне управління проектом буде спільним.

В разі погодження АМКУ, сторони планують закрити угоду до кінця 2024 року. Вартість угоди наразі не розкривається.

Зазначимо, що засновник групи "Західнадраінвест" Зіновій Козицький одноосібно володіє ТОВ "Бистрицьке Інвест", керівником якого є Степан Козицький. Згідно з аналітичною системою YouControl компанію заснували в червні 2024 р. Бізнес має спецдозволів на геологічне вивчення з подальшим видобуванням вуглеводнів Бистрицької нафтогазоконденсатної площі у Львівській області. Йдеться про ділянку площею 16,5 км² за приблизно 20 км від Дрогобича, де є поклади природного газу та нафти. Первісним власником спецдозволу було ТОВ "Західнадрасервіс", але воно відчужило право користування надрами на користь ТОВ "Бистрицьке Інвест".

Зіновій Козицький батько чинного голови Львівської ОВА Максима Козицького.

Додамо, що 61-річний Віталій Антонов є засновником групи "Галнафтогаз", до якої входить мережа АЗС "ОККО". Також він через Vi.An Holding Limited контролює ТОВ "Лан Індастрі".

Нещодавно компанія ОККО Group розпочала будівництво масштабного гірськолижного курорту на території Славської ОТГ. Площа курорту, який планують добудувати за 15 років, становитиме 1200 га.

Нагадаємо, за 10 місяців поточного року Україна видобула майже 15,85 млрд куб м природного газу, що на 2% більше, ніж у 2023 року та на 2,7% більше, ніж у 2022 році.