На Львівщині будують всесезонний гірський курорт вартістю $1,5 млрд: чим він особливий

ОККО Group розпочала будівництво всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort. Він буде розташований біля підніжжя гірського масиву Високий Верх на висоті 650 м над рівнем моря, поблизу сіл Волосянка та Верхня Рожанка у Львівській області.

Про це повідомила пресслужба ОККО Group.

Що відомо про новий курорт

Зазначається, що загальна площа GORO Mountain Resort становитиме майже 1200 га, з яких 360 га заплановано для гірської та лижної інфраструктури, а понад 800 га — для розвитку готельних, комерційних і рекреаційних об’єктів.

На території планують протягом 15 років побудувати 41 лижну трасу завдовжки 75 км зі 342 га засніження, 17,5 км витягів, з яких дві сучасні гондольні канатні дороги та 11 крісельних канатних доріг, а також Welcome- та Mountain-центри.

Також там з’явиться перша в Україні та найдовша гондольна канатна дорога (2,8 км) і найдовша лижна траса (3,8 км).

Перша черга GORO загальною площею 127 га стартує біля села Волосянка, розташованого за 5 км від селища Славсько. Наразі вже розпочалося будівництво Welcome Centre та нижньої станції гондольної канатної дороги.

Окрім того, тут передбачені 10 лижних трас завдовжки 13 км зі 50 га засніження та два сучасні крісельні витяги. На території 20 га першої черги курорту також побудують п’ять готельних комплексів на 1100+ номерів разом із рекреаційною інфраструктурою зі спа-зонами, басейнами, ресторанами, дитячими та бізнес-зонами. Всього на території курорту побудують 25 готелів на 5500 номерів.

Завершення будівництва першої черги планується у 2028-2029 роках.

Проєкт оцінюють у $1,5 млрд

Повідомляється, що загальні інвестиції у GORO Mountain Resort оцінюють у $1,5 млрд. Із цієї суми OKKO Group за рахунок власних та кредитних коштів планує вкласти $500 млн, ще $1 млрд планують залучити від інших інвесторів.

Як підкреслюють в компанії, ОККО Group у GORO Mountain Resort виступає єдиним власником, основним інвестором, майстер-девелопером, забудовником та оператором для забезпечення гармонійного розвитку та цілісної концепції всесезонного рекреаційного проєкту.

Для створення міжнародного формату ОККО Group залучила австрійських експертів: PKF Hospitality (інвестиційний аналіз та концепція), ILF Group (майстер-план та лижна інфраструктура) та Doppelmayr/Garaventa Gruppe (проєктування системи витягів та канатних доріг). Девелопментом та будівництвом нерухомості на території GORO Mountain Resort займається інвестиційно-девелоперська компанія GORO Development.

Нагадаємо, у рамках програми підтримки проєктів зі значними інвестиціями уряд підписав договір з товариством з обмеженою відповідальністю "Буковель" та товариством з обмеженою відповідальністю "Аквапарк", які будують сучасний аквапарк у Карпатах.