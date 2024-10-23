Буковель та Hilton: де в Україні отримують найбільші доходи від туризму

Компанії туристичної галузі у 2023 згенерували на 18% більше чистого доходу ніж у довоєнному 2021 році. Більше того, у 2024 році сектор продовжив рости і за перше півріччя 2024 року приріст склав майже 29% відносно аналогічного періоду 2023 року.

Про це йдеться у дослідженні YouControl.Market.

За даними аналітиків, загальний чистий дохід у туристичному секторі України за 2023 рік становив 16,3 млрд грн, що на більш ніж 18% більше порівняно з 2021 роком (13,8 млрд грн) у номінальному вираженні в грн. У 2023 році 20 найбільших компаній згенерували понад третину – майже 36% виторгу сектору.

Зазначається, що у першій половині 2024 року сектор туризму досяг показника 5,8 млрд грн, що у номінальному вираженні майже на 29% перевищує результати за аналогічний період у 2023 році.

Такий приріст, на думку експертів, може свідчити про підвищення туристичних потоків у країні, що пов’язано з ускладненням виїзду за кордон для чоловіків, проблемами з логістикою та транспортним сполученням.

Де в Україні отримують найбільші доходи від туризму

Як підкреслюють аналітики, Київ – незмінний лідер галузі туризму. Виторг туристичних компаній, зареєстрованих у столиці, склав за перше півріччя 2024 року 3,1 млрд грн, а це – майже 54% чистого доходу всіх компаній у сфері. Також у Києві зареєстрована найбільша кількість туристичних компаній – 817, що становить 38,9% від загальної кількості активних компаній у країні.

Львівська область посідає друге місце: дохід за перше півріччя 2024 року склав 1,1 млрд грн (19,1%). У Львівській області зареєстровано 229 компаній – 10,9% від загальної кількості активних у країні.

На третьому місці за доходами Івано-Франківська область: тут зареєстровано 69 компаній – 3,3% від усіх у країні, котрі згенерували майже 15% доходу всього сектору країни – понад 852,2 млн грн.

Компанії Закарпатської області згенерували 208,7 млн грн чистого доходу (3,6%). Також до десятки лідерів увійшли Київська область – 146,7 млн грн (2,5%), Полтавська область – 120,4 млн грн (2%), Одеська область – 88,4 млн грн (1,5%), Дніпропетровська область – 63,5 млн грн (1%), Чернігівська область – 19,4 млн грн (0,9%) та Тернопільська область – 17 млн грн (0,3%).

Які компанії у секторі туризму мають найбільші доходи?

До десятки найбільших компаній за чистим доходом у першому півріччі 2024 року увійшли дві компанії з Івано-Франківської області (Буковель), дві з Львівської та ще 6 із міста Києва. Сім компаній – це готельні комплекси, ще три працюють як туристичні оператори.

У першому півріччі 2024 року найбільше чистого доходу згенерувала ТОВ "Парктур" 376,4 млн грн. Компанія з Івано-Франківської області є оператором всіх послуг курорту “Буковель”. За даними медіа, керівник компанії Володимир Бондарєв пов’язаний з народним депутатом України Ігорем Палицею.

302,5 млн грн у 2024 згенерувала київська ТОВ "Міжнародно-діловий центр". Приріст чистого доходу у порівнянні до 2023 року склав майже 16%. Компанія володіє та оперує готелем на бульварі Шевченка у м. Київ, що працює під брендом Hilton, а також надає в оренду житлові апартаменти люкс-класу, що знаходяться у власності компанії та надає супутні послуги по обслуговуванню цих апартаментів.

За даними ЄДР, серед кінцевих бенефіціарних власників компанії є Олександр Роднянський, Борис та Лілі Фуксман, Сергій Мартиненко (за даними ЗМІ він є двоюрідним братом екснародного депутата України Миколи Мартиненка) та Євген Бесараб. Компанія входить до так званої фінансово-промислової групи родин Фуксман та Роднянських, де ключовими особами є Борис Фуксман та Олександр Роднянський.

Ще одна київська компанія ТОВ "Оптіма хотел менеджмент" згенерувала 217,3 млн грн, а приріст до 2023 року склав понад 11%. Компанія є оператором мережі готелів, що працюють під брендом Optima Hotel Group. Учасниками компанії є Володимир Кашутін (99,9%) та Андрій Дема (0,1%).

Ще одна буковельська компанія ТОВ "Зірка Буковелю" отримала 216,6 млн грн чистого доходу за перше півріччя 2024 року, приріст – понад 18%. Компанія управляє готелем Radisson Blu, що знаходиться на території курорту Буковель, і є власником об’єкта нерухомості за тією ж адресою. Компанія також належить до так званої фінансово-промислової групи «Приват», яку повʼязують з Геннадієм Боголюбовим, Ігорем Коломойським та Олексієм Мартиновим.

Нагадаємо, за перші шість місяців 2024 року туристична галузь України сплатила до державного бюджету 1 млрд 251 млн 31 тис. грн податків. Це на 25% більше, ніж у 2021 році, коли надходження становили 1 млрд 88 млн 945 тис. грн, і значно перевищує показники першого півріччя 2023 року, коли було сплачено 897 млн 848 тис. грн.