За пів року туристична галузь сплатила до бюджету 1 млрд податків

За перші шість місяців 2024 року туристична галузь України сплатила до державного бюджету 1 млрд 251 млн 31 тис. грн податків. Це на 25% більше, ніж у 2021 році, коли надходження становили 1 млрд 88 млн 945 тис. грн, і значно перевищує показники першого півріччя 2023 року, коли було сплачено 897 млн 848 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з розвитку туризму.

Загальна кількість платників податків у туристичному секторі збільшилася на 13% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Зростання кількості юридичних осіб становило 4%, тоді як кількість фізичних осіб-підприємців збільшилася на 17%. Однак, порівняно з 2021 роком, загальна кількість платників зменшилася на 27%, зокрема, юридичних осіб стало менше на 43%, а фізичних осіб-підприємців — на 21%.

Згідно з повідомленням, найбільшу частку податкових надходжень забезпечили готелі, які сплатили 808,960 млн грн, що на 42% більше, ніж у 2023 році (569,828 млн грн), і на 21% більше, ніж у 2021 році (665,420 млн грн).

Також значно зросли податкові надходження від туристичних операторів, які за перше півріччя 2024 року сплатили 164 млн 743 тис. грн, що майже вдвічі більше порівняно з 2023 роком (88 млн 311 тис. грн) та значно перевищує показники 2021 року (106 млн грн).

Туристичні агентства також збільшили свої податкові внески, сплативши 102 млн 663 тис. грн, що перевищує надходження 2023 року (81 млн 256 тис. грн) та 2021 року (100 млн 436 тис. грн).

Податкові надходження від туристичних баз та дитячих таборів відпочинку зросли до 78,064 млн грн у 2024 році порівняно з 60,429 млн грн у 2023 році, хоча все ще залишаються нижчими за показники 2021 року (178,921 млн грн).

Від діяльності кемпінгів та стоянок для житлових автофургонів було сплачено 2,044 млн грн, що на третину більше ніж у 2023 році (1,493 млн грн) і відповідає рівню 2021 року (2,023 млн грн).

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів зазначила, що однією з причин збільшення податкових надходжень, окрім інфляційних процесів, є зростання внутрішнього туристичного потоку в країні.

Податкові надходження від туристичного бізнесу повернулися на довоєнний рівень

Податкові внески, які зробили учасники туристичної індустрії протягом 2023 року досягли довоєнного рівня, що демонструє успішну адаптацію туристичної галузі України до нинішніх реалій.

У 2023 році порівняно з 2022 роком податкові надходження до державного бюджету зросли на 32%, і склали 2 млрд 49 млн 462 тис. грн проти 1 млрд 551 млн 182 тис. грн у попередньому році.

Порівняно з довоєнним 2021 роком, коли було сплачено 2 млрд 231 млн 861 тис. грн, податкові надходження від туристичної індустрії у 2023 році зменшились лише на 8%.

Додамо, що за даними ЮНЕСКО Україні знадобиться 9 мільярдів доларів та 10 років для відновлення секторів культури і туризму. За два роки війни Україна вже втратила понад 19,6 мільярда доларів доходу від туризму.

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