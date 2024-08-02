За пол года туристическая отрасль уплатила в бюджет 1 млрд. налогов

За первые шесть месяцев 2024 года туристическая отрасль Украины уплатила в государственный бюджет 1 млрд. 251 млн. 31 тыс. грн налогов. Это на 25% больше, чем в 2021 году, когда поступления составляли 1 млрд. 88 млн. 945 тыс. грн., и значительно превышает показатели первого полугодия 2023 года, когда было уплачено 897 млн. 848 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по развитию туризма.

Общее количество налогоплательщиков в туристическом секторе увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Рост числа юридических лиц составил 4%, в то время как количество физических лиц-предпринимателей увеличилось на 17%. Однако по сравнению с 2021 годом общее количество плательщиков уменьшилось на 27%, в частности, юридических лиц стало меньше на 43%, а физических лиц-предпринимателей — на 21%.

Согласно сообщению, наибольшую долю налоговых поступлений обеспечили гостиницы, уплатившие 808,960 млн грн, что на 42% больше, чем в 2023 году (569,828 млн грн), и на 21% больше, чем в 2021 (665,420 млн грн).

Также значительно выросли налоговые поступления от туристических операторов, которые за первое полугодие 2024 года уплатили 164 млн 743 тыс. грн, что почти вдвое больше по сравнению с 2023 годом (88 млн 311 тыс. грн) и значительно превышает показатели 2021 (106 млн грн) .

Туристические агентства также увеличили свои налоговые взносы, уплатив 102 млн 663 тыс. грн, что превышает поступление 2023 года (81 млн 256 тыс. грн) и 2021 (100 млн 436 тыс. грн).

Налоговые поступления от туристических баз и детских лагерей отдыха выросли до 78,064 млн грн в 2024 году по сравнению с 60,429 млн грн в 2023 году, хотя все еще остаются ниже показателей 2021 года (178,921 млн грн).

От деятельности кемпингов и стоянок для жилых автофургонов было уплачено 2,044 млн грн, что на треть больше, чем в 2023 году (1,493 млн грн) и соответствует уровню 2021 года (2,023 млн грн).

Глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив отметила, что одной из причин увеличения налоговых поступлений, кроме инфляционных процессов, является рост внутреннего туристического потока в стране.

Налоговые поступления от туристического бизнеса вернулись на довоенный уровень

Налоговые взносы, сделанные участниками туристической индустрии в течение 2023 года достигли довоенного уровня, что демонстрирует успешную адаптацию туристической отрасли Украины к нынешним реалиям.

В 2023 году по сравнению с 2022 годом налоговые поступления в государственный бюджет выросли на 32% и составили 2 млрд 49 млн 462 тыс. грн против 1 млрд 551 млн 182 тыс. грн в предыдущем году.

По сравнению с довоенным 2021 годом, когда было уплачено 2 млрд 231 млн 861 тыс. грн, налоговые поступления от туристической индустрии в 2023 году уменьшились всего на 8%.

Добавим, что по данным ЮНЕСКО, Украине понадобится 9 миллиардов долларов и 10 лет для восстановления секторов культуры и туризма. За два года войны Украина потеряла более 19,6 миллиарда долларов дохода от туризма.

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