Украинцы снова путешествуют: поступления от туристической отрасли увеличились на 61%

Представители туристической отрасли Украины в первом квартале этого года уплатили в бюджет 616,39 млн грн, что на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда в бюджет поступило 383,22 млн грн.

Об этом сообщает прессслужба Государственного агентства по развитию туризма (ГАРТ).

По словам председателя Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив, поступления в бюджет за первый квартал текущего года четко демонстрируют, что туризм не только адаптировался к непростым условиям труда во время военного положения, но и развивается – создает рабочие места и поддерживает местные общины.

Поступления от туристической отрасли увеличились на 61%

Отмечается, что за первые три месяца этого года представители туристической отрасли уплатили в бюджет 616 млн. 391 тыс. грн. Это на 61% больше, чем за аналогичный период в 2023 году, когда в бюджет поступило 383 млн 221 тыс. грн.

В ГАРТ напоминают, что за год до полномасштабного вторжения в 2021 году в госбюджет поступило 629 млн 135 тыс. грн.

"На 19% по сравнению с первым кварталом в прошлом году увеличилось общее количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью. Количество юридических лиц увеличилось на 6%, а физических – на 24%", - отмечают в ДАРТ.

Больше всего налогов уплатили отели

Как сообщается, наибольшая доля поступлений в госбюджет – 64% уплачена отелями – 395 млн 194 тыс. грн. Это на 69% больше, чем за аналогичный период 2023 года (233 млн 693 тыс. грн) и на 32% больше того же периода в 2022 году (299 млн 782 тыс. грн). В 2021 году за первый квартал года от гостиниц в казну поступила почти аналогичная сумма – 394 млн. 576 тыс. грн.

Кроме того, вдвое выросли налоговые поступления от деятельности туристических операторов – 88 млн 727 тыс. грн уплачены в первом квартале этого года против 44 млн 854 тыс. грн за аналогичный период в прошлом году. В 2021 году от туроператоров в казну государства поступило 47 млн. грн.

Также выросли налоговые поступления и от деятельности туристических агентств – 50 млн 330 тыс. грн уплачены в первом квартале 2024 года против 33 млн 844 тыс. грн за этот же период в 2023 году. За аналогичный период 2021 года туроператоры уплатили налоги 46 млн 238 тыс. грн.

Как подчеркивают в ГАРТ, за первые три месяца текущего года на 41% выросла доля уплаченного налога от деятельности турбаз и детских лагерей отдыха. В бюджет от этих средств размещения поступило 36 млн. 180 тыс. грн. налога против 25 млн. 653 тыс. грн. за первые три месяца в прошлом году. Если сравнивать этот же период с аналогичным в 2021 году, то налоговые поступления (119 млн. 183 тыс. грн.) упали на 70%.

В ГАРТ также фиксируют прирост уплаченных налогов от деятельности кемпингов и стоянок для жилых автофургонов – 704 тыс. грн. против 499 тыс. грн. Однако по сравнению с 2021 годом налоги от деятельности этих средств размещения снизились в половину, тогда в бюджет поступило 1 млн 535 тыс. рублей.

Налоговые поступления от туристического бизнеса вернулись на довоенный уровень

Налоговые взносы, сделанные участниками туристической индустрии в течение 2023 года , достигли довоенного уровня, что демонстрирует успешную адаптацию туристической отрасли Украины к нынешним реалиям.

В 2023 году по сравнению с 2022 годом налоговые поступления в государственный бюджет выросли на 32% и составили 2 млрд 49 млн 462 тыс. грн против 1 млрд 551 млн 182 тыс. грн в предыдущем году.

По сравнению с довоенным 2021 годом, когда было уплачено 2 млрд 231 млн 861 тыс. грн, налоговые поступления от туристической индустрии в 2023 году уменьшились всего на 8%.

Добавим, что по данным ЮНЕСКО, Украине понадобится 9 миллиардов долларов и 10 лет для восстановления секторов культуры и туризма. За два года войны Украина потеряла более 19,6 миллиарда долларов дохода от туризма.

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