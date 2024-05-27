Мама, где море? Цены на отдых за рубежом в мае-июне 2024 года

Дешевле всего - за 10-15 тысяч грн - можно отдохнуть в Греции и Турции. Это не считая стоимости трансфера в ближайший аэропорт.

За годы войны цены на отдых за границей существенно выросли. Особенно подорожали качественные гостиницы.

В мире подорожание отдыха началось еще со времен пандемии, пояснила основательница турагентства Kazakov's Travel Марина Казакова.

К тому же, в Украине в основные расходы нужно закладывать дополнительные средства на логистику - ведь добраться до ближайшего аэропорта для семьи с двумя детьми теперь стоит около 10 тыс. грн в обе стороны.

Туроператоры предупреждают, что сейчас европейские компании для украинцев выставляют требования по предоплате – страхуются, чтобы не потерять средства.

Цены на туры за рубежом в мае 2024 года:

Греция (вылет из Кишенева) – от 10 тыс. грн за человека (7 ночей, только завтраки);

Турция – от 15 тыс. грн;

Тунис от – от 17 тыс. грн;

Черногория – от 20 тыс. грн;

Албания от 20 тыс. Грн;

Кипр – от 24 тыс. грн;

Испания – от 31 тыс. грн,

Хорватия – от 34 тыс. грн.

Немного дешевле автобусные туры, которые из-за отсутствия вернулись в Украину из-за отсутствия авиасообщения.

В то же время директор турагентства "Феерия Путешествий" Игорь Захаренко советует хорошо анализировать, какие услуги входит в тур, чтобы не попасть на "отдых с сюрпризами".

"Иногда на первый взгляд отдых стоит дешево, например, путевка в Париж за 4-5 тысяч гривен. Но там три ночных переезда плюс куча доплат, а когда уставшие туристы приезжают в Париж, проводят там только день, и дальше снова назад три ночных переезда. Это сложно назвать отдыхом. Случается, что дешевый тур получается гораздо дороже, чем тур, который считается дорогим, но там включено гораздо больше, в первую очередь можно действительно отдохнуть», - добавил эксперт.

В целом, по его словам, цены на отдых зависят не только от страны и качества гостиницы, но и других факторов.

"Стоимость тура колеблется в зависимости от сезона и погоды: если много туристов, цены растут, если мало – падают. Также все зависит, когда клиент собирается ехать – даже в начале июня и в конце июня это уже разные цены. В июле и августе самая высокая цена, на сентябрь цены спадают. Я видел акционные цены вообще от 7 тыс. грн на отдых в Болгарии на море.

По его словам, хорошие автобусные туры с экскурсиями и ночлегом в сопутствующих городах стоят 900 евро в неделю - это Франция или Италия, отель 4 звезды.

Больше об особенностях туров этого года читайте в статье Delo.ua "Отдых украинцев летом 2024-го: 50 часов дороги, море и no russians".