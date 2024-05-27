Мамо, де море? Ціни на відпочинок за кордоном у травні-червні 2024

Найдешевше - за 10-15 тисяч гривень - можна відпочити у Греції чи Туреччині. Це не враховуючи вартість трансферу до найближчого аеропорту.

За роки війни ціни на відпочинок за кордоном суттєво зросли. Особливо подорожчали високоякісні готелі.

У світі подорожчання відпочинку почалось ще з часів пандемії, пояснила Delo.ua засновниця турагентства Kazakov's Travel Марина Казакова.

До того ж, в Україні до основних витрат треба закладати додаткові кошти на логістику - адже дістатися найближчого аеропорту для сім'ї з двома дітьми тепер коштує близько 10 тис. грн у два боки.

Туроператори попереджають, що зараз європейські компанії для українців виставляють вимоги щодо передоплати - страхуються, щоб не втратити кошти.

Ціни на тури за кордоном у травні 2024:

Греція (виліт з Кишенева) - від 10 тис. грн за особу (7 ночей, лише сніданки);

Туреччина - від 15 тис. грн;

Туніс від - від 17 тис. грн;

Чорногорія - від 20 тис. грн;

Албанія від 20 тис. грн;

Кіпр - від 24 тис. грн;

Іспанія - від 31 тис. грн,

Хорватія - від 34 тис. грн.

Трішки дешевші автобусні тури, які через відсутність повернулись в Україну через відсутність авіасполучення.

Водночас директор турагентства "Феєрія Мандрів" Ігор Захаренко радить добре аналізувати, які послуги входить в тур, щоб не потрапити на здирників або "відпочинок із сюрпризами".

"Іноді на перший погляд відпочинок коштує дешево, наприклад, путівка в Париж за 4-5 тисяч гривень. Але там три нічні переїзди плюс купа доплат, а коли стомлені туристи приїжджають в Париж, проводять там лише день, і далі знов назад три нічні переїзди. Це складно назвати відпочинком. Трапляється, що дешевий тур виходить набагато дорожче, ніж тур, який вважається дорогим, але там включено набагато більше, у першу чергу можна справді відпочити", - додав експерт.

Загалом, за його словами, ціни на відпочинок залежать не лише від країни та якості готелю, а й від інших факторів.

"Вартість туру коливається залежно від сезону та погоди: якщо багато туристів, ціни ростуть, якщо мало - падають. Також все залежить, коли клієнт збирається їхати - навіть на початку червня і в кінці червня це вже різні ціни. У липні і серпні найвища ціна, на вересень ціни спадають. Я бачив акційні ціни взагалі від 7 тис грн на відпочинок в Болгарії на море. Але це можуть бути і неякісні готелі по 5 людей в кімнаті", - пояснив Захаренко.

За його словами автобусні тури з екскурсіями і ночівлею в супутніх містах коштують 900 євро за тиждень - це Франція чи Італія, готель 4 зірки.

Більше про особливості цьогорічних турів читайте у статті Delo.ua "Відпочинок українців влітку 2024-го: 50 годин дороги, море і no russians".