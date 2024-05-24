Відпочинок українців влітку 2024-го: 50 годин дороги, море і no russians

Туризм під час війни коштує дорого, до того ж існують суттєві проблеми з логістикою.

Попри війну чимало українців задумуються над тим, щоби хоча б ненадовго чкурнути на відпочинок за кордон. Зробити це можуть не всі. Та й процес став набагато складнішим і дорожчим, аніж до війни. Delo.ua дізналось, як ринок підлаштовується під потреби українців і створює можливості для відпочинку.

Жіночі тури під час війни: особливості відпочинку

Вже третій рік ринок призвичаюється до жіночих турів у різних варіаціях, адже військовозобов'язані чоловіки не можуть виїжджати з країни. Жінки з дітьми, жінки з батьками, компанії подруг чи знайомих - так виглядає сьогодні закордонний туризм з України.

Такі групи зазвичай звертають увагу на вартість відпочинку та відчуття безпеки. Тому, за словами засновниці турагентства Kazakov's Travel Марини Казаченко, “якщо у жінки є ресурси і вибір - купити ттур в Туреччину чи Грецію, вони обирають Грецію, адже безпека на першому місці”.

За словами експертки, жінки з дітьми - це переважно історії про море. Тому запити на екскурсійні тури, як і на екзотику - це радше вийняток, ніж правило.

Але спочатку війна і відпочинок за кордоном взагалі здавались непоєднуваними, особливо у перші півроку після початку агресії РФ. Тільки коли стало зрозуміло, що до завершення війни ще далеко, постала гостра потреба скинути стрес і перезавантажитись. Тож самі військові почали розпитувати операторів, куди відправити сім'ї відпочити і зняти стрес війни.

За словами директора турагентства "Феєрія Мандрів" Ігора Захаренка, клієнтська база у компанії через війну зменшилась на 90% за останні два роки.

"Туристи їдуть відпочити попри війну: українці з України, українці з Європи, з усього світу. На додачу, у людей зависло в оплачених турах досить багато коштів - ще з ковідних часів. Хтось з клієнтів попросив повернути гроші, а хтось все одно захотів потрапити в країни, які замовляв. У нас були туристи з Маріуполя, які вийшли з окупації, спочатку попросили повернути гроші, бо не до мандрів, але минув час і все одно телефонують: хочемо поїхати, щоби зняти стрес і відновити сили", - наголосив Захаренко.

Також їдуть на відпочинок люди, які не можуть відкладати мандри - через вік, здоров'я. Все частіше до турів приєднуються і військові, яких відпускають зі спеціальним дозволом від командира.

Логістика літнього відпочинку: 50 відтінків автобусного туру

За два роки війни кияни вже геть забули, як скаржились до війни на дорогий трансфер до лоукосту в 400-500 гривень, щоб полетіти на вихідні у Відень на каву.

Тоді більшість турів стартувало з київських аеропортів. Сьогодні ж ускладнена туристична логістика шукає оптимальні рішення, як дістатися пункту відпочинку. Українці призвичаїлись стартувати вже з Кишинева та Варшави, а "трансфер” до найближчого аеропорту затягує вже 1,5-2,5 тис. грн і займає півдоби і більше.

"Якщо трансфер коштує 1500 грн на людину в один бік, то сім'я з двома дітьми потратить 10 тис. грн лише трансфер. Це не включено у вартість туру, а лише доїхати до аеропорту", - наголошує Марина Казаченко.

Частіше туроператори пропонують чартери польських чи німецьких іноземних компаній. Але виловити авіаквитки - це також проблема, адже українці збільшили навантаження на авіасполучення із сусідніх країн.

Враховуючи, що з України вже понад два роки не можна літати, ознакою часу також стало повернення автобусних турів, розповів голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів Ігор Голубаха. Такі тури стартують з Києва, Львова, Дніпра і їдуть найчастіше на море, іноді у поєднанні з екскурсійною програмою - ключовими містами, що пролягають дорогою до моря.

Найближче і найдешевше астобусом дістатися, наприклад, Болгарії, Румунії чи Греції - це зазвичай Халкідіки або Олімпійська Рив'єра (Пієрія).

"Українці готові їхати автобусами навіть в Туреччину - це 50 годин дороги. Також багато турів в Чорногорію, Албанію, Хорватію, Італію, Іспанію - це понад 30 годин до моря. Наша компанія робить тури без нічних переїздів. Доїжджаємо потягом до Мукачева або Перемишля, щоб можна було якомога далі проїхати потягом, та й це прогнозований перетин кордону, далі пересідаємо в автобус і їдемо до пункту призначення", - пояснює Ігор Захаренко.

Щоб пом'якшити складні умови для українців, перевізники запустили автобуси комфорт класу.

"В таких автобусах спинка крісла відкидається на 45 градусів, також є туалети, більше вигод, щоби переїзд перестав бути якимсь прокляттям. Тому варіант з автобусами не найгірший. Наприклад, до італійського курорту Ріміні зі Львова можна доїхати за 24 години, але це терпимо, якщо їхати у комфорт-класі", - пояснює Марина Казаченко.

З іншого боку, додає експертка, люди з Києва лише до Варшави добираються на власному авто за 14 годин.

Топ-5 напрямків відпочинку та принцип no russians

За словами операторів ринку, географія країн для відпочинку в українців не надто змінилась - влітку на першому місці Туреччина, Болгарія, Греція. Взимку - це Єгипет.

Популярністю користується і балканський напрям, проте це дорожче і, наприклад, Хорватія повністю резервується ще ранньої весни.

За словами Ігоря Голубахи, європейські оператори сьогодні розуміють, що селити разом в один готель українців і росіян не можна. В українців також є підвищений запит на відпочинок без росіян, проте часто при виборі країни перемагає все ж таки ціна. Наприклад, як у випадку з популярною в українців Туреччиною.

"В Україні і до війни було сформовано ставлення до відпочинку подалі від росіян. Вони галасливі, похабно поводяться на відпочинку. Від них подалі трималися і європейці. Іноземні оператори знали, що українці більш толерантні і культурні люди, ніж росіяни. Туроператори рекомендують українцям хоча б селитись в готелі, де нема росіян. Тим більше, що на ринку є готелі, які віддіють 90% квот країнам ЄС", - наголошує Голубаха.

Марина Казаченко також радить бронювати відпочинок лише в готелях для європейців, також уникати формату All-inclusive, який так полюбляють росіяни.

"Європейський формат відпочинку дуже стриманий. По-перше, це сніданок і вечеря. По-друге, для європейців не принципово, щоб це була перша лінія - ногу виставив за поріг готелю і одразу в морі. Навпаки, готелі можуть бути бог зна де, на 25-ій лінії, для них головне чим менше галасу, басейн і хороший сервіс. Проте українцям треба бути готовими до того, що тут обслуговують англійською. No russians - так no russians", - наголошує експертка.

Водночас у випадку, якщо в готелі трапляться росіяни, Казаченко радить не вступати в конфлікти і не піддаватись на провокації, тому що готель просто викличе поліцію, правоохоронці затримують всіх учасників конфлікту як мініму на добу.

"На жаль, є готелі, де були прецеденти. Адміністрація не буде розбиратись, хто винен, а буде діяти в інтересах інших клієнтів. Найчастіше після сварки всіх учасників сторін виселяють без права повернення коштів, і відпочинок зіпсований", - зазначає експертка.

Ціни на відпочинок за кордоном у травні-червні 2024

Ціни на відпочинок за роки війни також зросли після пандемії. Особливо подорожчали високоякісні готелі. Туроператори попереджають, що зараз європейські компанії для українців виставляють вимоги щодо передоплати - страхуються, щоб не втратити кошти.

Проте зараз українські туроператори мають міжнародні контракти і можуть бронювати тури за цінами як для поляків чи французів. У перший час міжнародні оператори навіть робили френдлі ціни для українців, зараз доводиться платити на рівні з європейцями.

Відпочинок у Хорватії. Фото: ua.depositphotos.com

Ціни на тури у травні 2024:

Греція (виліт з Кишенева) - від 10 тис грн за особу (7 ночей, лише сніданки);

Туреччина - від 15 тис. грн;

Туніс від - від 17 тис. грн;

Чорногорія - від 20 тис. грн;

Албанія від 20 тис. грн;

Кіпр - від 24 тис. грн;

Іспанія - від 31 тис. грн,

Хорватія - від 34 тис. грн.

Ціни на відпочинок залежать не лише від країни та якості готелю, а й від інших факторів.

"Вартість туру коливається залежно від сезону та погоди: якщо багато туристів, ціни ростуть, якщо мало - падають. Також все залежить, коли клієнт збирається їхати - навіть на початку червня і в кінці червня це вже різні ціни. У липні і серпні найвища ціна, на вересень ціни спадають. Я бачив акційні ціни взагалі від 7 тис грн на відпочинок в Болгарії на море. Але це можуть бути і неякісні готелі по 5 людей в кімнаті", - пояснив Захаренко.

"Наші автобусні тури з екскурсіями і ночівлею в супутніх містах коштують 900 євро за тиждень - це Франція чи Італія, готель 4 зірки. Є ще Франція, Канни, які у вересні коштують 990 євро, а в серпні те ж саме коштує 1200 євро. Треба враховувати, що в серпні відпочиває уся Європа, причому європейці віддіють перевагу відпочинку у себе вдома", - наголосив експерт.

Захаренко радить туристам завжди звертати увагу на те, що входить в оплату туру, щоб не потрапити на здирників.

"Іноді на перший погляд відпочинок коштує дешево, наприклад, путівка в Париж за 4-5 тисяч гривень. Але там три нічні переїзди плюс купа доплат, а коли стомлені приїжджають в Париж, проводять там лише день, і далі знов назад три нічні переїзди. Трапляється, що дешевий тур виходить набагато дорожче, ніж тур, який вважається дорогим, але там включено набагато більше", - додав експерт.

Відпочинок в Україні: які напрямки популярні

Популярністю користується також і відпочинок в "безпечних" регіонах України. Через тимчасову окупацію та масовані обстріли південних регіонів, сьогодні заморожений доступ до моря. Єдина втіха, що залишається українцям - це Карпати, Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття.

Українці віддають перевагу турам на 2-4 дні, бажано із заїздом на озера - хоч якась розрада після закритого моря.

Багато турів у рекреаційні напрямки - Буковель, Яремче, Драгобрат. Поціновувачі усамітненого відпочинку обирають невеликі селища, такі як Ворохта, Татарів, Кваси та інші. Можна також орендувати будиночок в Карпатах або відпочити в глемпінгу.

Тут можна не тільки піднятися в гори та насолодитися краєвидами, а й замовити кінні прогулянки, катання на велосипедах та квадроциклах. Для туристів в Карпатах організовується безліч цікавих екскурсій на будь-який смак.

Користуються популярністю Шацькі озера на Волині, також озера на Рівненщині. Ще одна альтернатива морському відпочинку - термальні води в Солотивно, Берегово, Косино, чани у селі Лушмори.

Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) перед початком літнього сезону оновило правила безпеки під час мандрівок країною.

Зокрема, заборонені по всій країні сплави, походи, прогулянки та екскурсії по маршрутах біля критичної інфраструктури, військових та стратегічних об’єктів.

Недоступними також є туристичні точки, наближені до кордонів з Білоруссю та РФ. Обмеження діють щодо відвідування деяких гірських маршрутів, водойм, лісів у різних областях.

У ДАРТ рекомендують утриматись від подорожей на територіях, які були під окупацією. І попереджає, що відпочинок на сході та півдні України, особливо у прифронтових зонах, є небезпечним через активні бойові дії.

Також через військовий стан у всіх областях України діють певні заборони.

У Полтавській області діє заборона на відвідування лісів. Купатися у річках дозволено. У Житомирській області дозволено відвідувати деякі ліси, окрім тих, що перебувають близько до кордону з Білоруссю. На території Вінницької області діє заборона на відвідування лісів.

У Волинській області суворо заборонено відвідувати ліси, адже область межує з Білоруссю. У Рівненській області дозволено відвідувати деякі ліси. На території Львівщини гуляти у лісі дозволено, але діє заборона на в’їзд до лісу на транспорті.

У Закарпатті відвідувати ліси дозволяється, але за винятком прикордонних частин Ужанського національного парку та Карпатського біосферного заповідника. На території Івано-Франківської області дозволено відвідувати гори та ліси, але у Буковелі діє заборона на катання на джипах, квадроциклах, баггі та мотоциклах на території лісу;

У Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях туристичні об’єкти працюють без змін, туристам дозволено відвідувати ліси, але під забороною залишається розпалювання багаття.