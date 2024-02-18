Дім із краєвидами: які ціни на нерухомість у Карпатах

Ринок рекреаційної нерухомості за останні два роки демонструє стрімке зростання.

Ціни на нерухомість у Карпатах зростають з огляду на підвищену цікавість покупців та інвесторів до західного регіону. Завдяки цьому інтересу за два роки війни рекреаційний ринок нерухомості в Карпатах виріс удвічі.

Зокрема, стрімко зростає кількість котеджних містечок та таунхаусів. Як розповів Delo.ua голова Івано-Франківського обласного відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Віктор Фурдіяка, чимало людей з Києва, Харкова, Дніпра шукають саме варіант купити котедж з видами на гори за вартістю квартири і купують як літню дачу. В такі будиночки ынвестують і з метою здачі в оренду.

“Котеджні містечка у Карпатах будують малі й великі будівельні компанії, як регіональні, так і львівські, київські. У таких містечках працює управляюча компанія, яка протягом року шукає клієнтів і здає об'єкт в оренду, при цьому залишаючи можливість власникам проживати, коли їм потрібно”, - зазначив Фурдіяка.

Ціни на елітні комплекси починаються від $2 тис. за кв. метр - це Татарів, Микуличин, Яблуниця, Яремче на Франківщині. В економ-варіанти квадратний метр у котеджах, за даними АФНУ, сьогодні коштує в межах $500-1500.

У Карпатах можна за ціною квартири купити дім. Фото: flatfy.ua

"Враховуючи, що об’єми таких котеджів зазвичай 80-100 кв.м, це справді близько до вартості квартири. Тим більше, що є чимало варіантів з площею 80-100 метрів", - додав експерт АФНУ.

Активність на карпатському напрямку помітив і український маркетплейс OLX Нерухомість.

“Особливістю кількох останніх років стали інвестиції в туристичні міста, такі як Яремче, Славсько, Мукачево, а також у Львів, Ужгород та Чернівці. Тут традиційно краще розвинений внутрішній туризм, є локальні місця-магніти й в умовах закритих кордонів – саме захід України став основним місцем відпочинку”, - зазначила Оксана Остапчук, керівниця сектору з розвитку продажів.

У січні 2024 року на платформі OLX було опубліковано 288 оголошень з продажу будинків/котеджів/таунхаусів/дач у Ворохті, Косові, Криворівні, Микуличині, Пилипці, Поляниці, Славсько, Яремче. На ці оголошення було 815 відгуків користувачів.

Найдорожче нерухомість коштує у Поляниці та Яремче, зазначають аналітики маркетплейсу. Середня вартість котеджу в Яремче становить 13 млн грн, а в Поляниці – 12, 8 млн. У курортному Пилипці будинки стартують від 11 млн грн. Далі йдуть Славсько та Микуличин з ціною до 10 млн грн.

У Косові ціни коливаються від 1 до 4 млн грн, залежно від типу будинку. У Криворівні середня вартість будинків 2 млн грн. Найдешевше можна придбати модульні будинки. У Славському, наприклад, вони в середньому коштують 780 тис. грн.

Ціни на апартаменти навторинному ринку. Фото: OLX Нерухомість

Популярними стають і проєкти REIT (пайові інвестиційні фонди). Інвестори можуть змогу купувати частки в готельно-відпочинкових комплексах та котеджах, й отримувати дохідність від кожного квадратного метра. Літній сезон у Буковел показав дуже високу заповненість, яка навіть в моменти спаду становила 70%.

Наприклад, на початку сезону (грудень 2023) було 221 оголошення про оренду житла у Яремче, а кількість відгуків становила 9358. Схожа ситуація у Славському – 121 оголошення на 7193 відгуки, Микуличин – 187 на 6914 відгуків.

Популярністю користуються також і апартаменти - особливо на території курорту Буковель, Славсько, розповів у коментарі Delo.ua СЕО Ritm group Олександр Лахтіонов. Середня вартість квадратного метру у діючих комплексах - $4 -4,5 тис. за кв. метр - це такі апарт-об'єкти, як Медікал Резорт, Rest and ski, Хвоя. Площа апартаментів від 27 до 60 квадратів, є паркінг, великий SPA, ресторани.

Є об'єкти, які навіть в договорі гарантують 9% річних. Елітний комплекс Кардамон, дохідність якого прогнозується на рівні 12%, пропонує схему - 80х20: 80% чистого прибутку йде інвесторам, 20% - управляючій компанії.

"Тобто клієнт вкладає $72 тис. в готовий апартамент 25 кв.м - з ремонтом, технікою, доступом до SPA - і буде отримувати $30 з квадратного метру. Якщо взяти найменший апартамент у 25 кв. м, виходить $750 на місяць чистими", - пояснив Лахтіонов.

На апартаменти є ціни і на вторинці - це буде трішки дешевше. Наприклад, у готелі "Фоміч" ціна за квадрат $2900-3300, площа 24-45 кв.м, проте тут дохідність - 7%.

Більше про те, як обирати об'єкт для інвестицій в рекреаційні зони та який термін окупності, читайте в статті Delo.ua "Як інвестувати в Карпати: перспективи ринку, дохідність та ціни".