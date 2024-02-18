Дом с видами: какие цены на недвижимость в Карпатах

Рынок рекреационной недвижимости за последние два года показывает стремительный рост.

Цены на недвижимость в Карпатах растут, учитывая повышенный интерес покупателей и инвесторов к западному региону. Благодаря этому интересу за два года войны рекреационный рынок недвижимости в Карпатах вырос вдвое.

В частности, стремительно растет количество коттеджных городков и таунхаусов. Как рассказал Delo.ua председатель Ивано-Франковского областного отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Виктор Фурдиака, многие из Киева, Харькова, Днепра ищут именно вариант купить коттедж с видами на горы по стоимости квартиры и покупают как летнюю дачу. В такие домики инвестируют и с целью сдачи в аренду.

"Коттеджные городки в Карпатах строят малые и крупные строительные компании, как региональные, так и львовские, киевские. В таких городках работает управляющая компания, которая в течение года ищет клиентов и сдает объект в аренду, при этом оставляя возможность владельцам проживать, когда им нужно”, - отметил Фурдиака.

Цены на элитные комплексы начинаются с $2 тыс. за кв. метр – это Татаров, Микуличин, Яблуница, Яремче в Ивано-Франковской области. В эконом-вариантах квадратный метр в коттеджах, по данным АФНУ, сегодня стоит в пределах $500-1500.

В Карпатах можно по цене квартиры купить дом. Фото: flatfy.ua

"Учитывая, что объемы таких коттеджей обычно 80-100 кв.м, это действительно близко к стоимости квартиры. Тем более, что есть немало вариантов с площадью 80-100 метров", - добавил эксперт АФНУ.

Активность на карпатском направлении зафиксировал и украинский маркетплейс Недвижимость OLX.

“Особенностью нескольких последних лет стали инвестиции в туристические города, такие как Яремче, Славское, Мукачево, а также Львов, Ужгород и Черновцы. Здесь традиционно лучше развит внутренний туризм, есть локальные места-магниты и в условиях закрытых границ – именно запад Украины стал основным местом отдыха”, - отметила Оксана Остапчук, руководитель сектора по развитию продаж.

В январе 2024 года на платформе OLX было опубликовано 288 объявлений по продаже домов/коттеджей/таунхаусов/дач в Ворохте, Косове, Криворивне, Микуличине, Пилипце, Полянице, Славском, Яремче. На эти объявления было 815 отзывов пользователей.

Дороже всего недвижимость стоит в Полянице и Яремче, отмечают аналитики маркетплейса. Средняя стоимость коттеджа в Яремче составляет 13 млн грн, а в Полянице – 12,8 млн. В курортном Пилипце дома стартуют от 11 млн грн. Далее следуют Славско и Микуличин с ценой до 10 млн. грн.

В Косове цены колеблются от 1 до 4 млн. грн, в зависимости от типа дома. В Криворивне средняя стоимость домов 2 млн грн. Дешевле всего можно приобрести модульные дома. В Славском, например, они в среднем стоят 780 тысяч гривен.

Цены на апартаменты на вторичном рынке. Фото: OLX Недвижимость

Популярными становятся и проекты REIT (долевые инвестиционные фонды). Инвесторы могут покупать доли в гостиничных комплексах и коттеджах, и получать доходность от каждого квадратного метра. Летний сезон в Буковеле показал очень высокую заполненность, которая даже в моменты спада составляла 70%.

Например, в начале сезона (декабрь 2023) было 221 объявление об аренде жилья в Яремче, а количество отзывов составило 9358. Похожая ситуация в Славском – 121 объявление на 7193 отзыва, Микуличин – 187 на 6914 отзывов.

Популярностью пользуются также и апартаменты – особенно на территории курорта Буковель, Славское, рассказал в комментарии Delo.ua СЕО Ritm group Александр Лахтионов. Средняя стоимость квадратного метра в действующих комплексах – $4 –4,5 тыс. за кв. метр – это такие апарт-объекты, как "Медикал Резорт", Rest and ski, "Хвоя". Площадь апартаментов от 27 до 60 квадратов, есть паркинг, большой SPA, рестораны.

Есть объекты, даже в договоре гарантирующие 9% годовых. Элитный комплекс "Кардамон", доходность которого прогнозируется на уровне 12%, предлагает схему – 80х20: 80% чистой прибыли идет инвесторам, 20% – управляющей компании.

"То есть клиент вкладывает $72 тыс. в готовый апартамент 25 кв.м – с ремонтом, техникой, доступом к SPA – и будет получать $30 с квадратного метра. Если взять наименьший апартамент в 25 кв. м, получается $750 в месяц чистыми", - объяснил Лахтионов.

На апартаменты есть цены и на вторичке – это будет немного дешевле. К примеру, в гостинице "Фомич" цена за квадрат $2900-3300, площадь 24-45 кв.м, однако здесь доходность - 7%.

Больше о том, как выбирать объект для инвестиций в рекреационные зоны и срок окупаемости, читайте в статье Delo.ua "Как инвестировать в Карпаты: перспективы рынка, доходность и цены".