Стоимость жилья в Украине продолжает удивлять: цены на квартиры в феврале 2024 года

Украинцы массово скупают жилье: на вторичном рынке на 86% в месяц уменьшилось предложение квартир. В результате – цены продолжат расти.

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По состоянию на конец января 2024 украинцы покупают квартиры преимущественно на вторичном рынке. Самая высокая средняя стоимость квадратного метра в Украине остается в Киеве – как на первичном, так и на вторичном рынке жилья .

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра DIM.RIA, исследовавшие предложения и стоимость жилья на первичном и вторичном рынках.

Первичный рынок в феврале 2024: быстрее всего дорожают новостройки во Франковске

Дороже всего квадратный метр стоит в киевских новостройках - в среднем это - 51 377 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат).

В рейтинг самых дорогих городов на первичном рынке также попала Закарпатская область, Днепропетровская, Львовская и Ивано-Франковская, где средняя цена метра превышает 40 тыс. Франковскую, кстати, показал наибольший рост цен в новостройках за последний год – 32%, Киев – для сравнения – вырос на 6%.

За месяц цена квадратного метра уменьшилась в Полтавской области, однако в Кировоградской и Одесской областях увеличилась на 5%.

Наибольшее количество готовых новостроек в Киевской области. В целом по состоянию на январь доля готовых новостроек от общего количества составляет 30%.

В январе 2024 года работают 75,4% отделов продаж новостроек по всей Украине. Впрочем, за первый месяц года по всей стране сданы всего две новостройки на 5 секций.

С июля 2023 года по конец января 2024 года готовы к эксплуатации 74 дома на 139 секций.

Вторичный рынок жилья: в феврале 2024 года самые высокие цены в Киеве

На вторичном рынке продаж квартир в столице и Киевской области аналитики зафиксировали падение предложения на 86% за месяц. Только в Николаевской и Черкасской областях количество объявлений выросло на 35%.

В Сумской области зафиксирован значительный рост предложения. Если анализировать данные за год, то количество объявлений о продаже вторичного жилья выросло во всех областях, кроме Полтавской, Кировоградской и Волынской.

По данным исследования, на конец января 2024 года наибольший рост средней стоимости на однокомнатную квартиру по сравнению с декабрем 2023 года зафиксирован в Ивано-Франковской и Житомирской областях — на 5,5% и 7%.

В то же время, за последний год цены больше выросли в западных регионах Украины - Закарпатской (+45%), Львовской (+37%) и Ивано-Франковской (29%) областях. Упали цены только в прифронтовых регионах – в Херсонской и Николаевской областях.

Дороже всех квартиры на вторичке в Киеве - средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет $91 219. Вместе с тем, за год цена в столице выросла на 15%.

Во Львовской области однокомнатная квартира стоит $66399, а в Закарпатской области $52724.