Жилье в Украине продолжает дорожать: динамика цен в январе 2024 года по регионам

В неприфронтовых районах цены на жилье продолжают расти – как на первичном, так и на вторичном рынке.

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В январе 2024 года цены на квартиры в более безопасных регионах Украины продолжают демонстрировать незначительный рост.

Динамика цен на вторичном рынке в январе 2024 года.

Цены на вторичке показали незначительную динамику с начала 2024 года в Киеве, Одессе, Днепре и Львове.

Однокомнатная квартира на вторичке в Киеве по состоянию на 31 января в среднем обойдется в 128 000$ в Печерском районе и 42 000$ в Деснянском, свидетельствует статистика ЛУН.

Динамикацин на вторичном рынке Киева. Инфографика: ЛУН

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Одессе в январе стоит 39900$, в Днепре 39000$ и 60000$ во Львове.

Динамикацин на вторичном рынке Львова. Инфографика: ЛУН

В Ивано-Франковске цены на вторичном показали прирост в 2% – до 1000$ с прошлого месяца. И теперь составляют $33 800 за однокомнатную и $48 500 и $63 900 за двух и трехкомнатную соответственно.

Цены на жилье в новостройках в январе 2024

На первичном рынке цены на жилье в неприфронтовых регионах тоже растут.

В новостройках Киева в январе квартиры стоят в среднем 49200 грн за кв. метр, что на 1200 грн больше, чем в декабре. На продажу в январе выставлено 180 жилых комплексов.

В Киевской области средняя цена за квадрат в новых ЖК - 34800 грн (+800грн с декабря).

Цены в районах Киева в январе 2024 года. Инфографика: ЛУН

Цены во Львове идентичны киевским: средний показатель - 48 600 грн. В области цена за кв. м выросла на 900 грн. с декабря и составляет 36 300 грн.

Цены на львовские квиртиры в январе 2024. Инфографика: ЛУН

В Одессе метр нового жилья в среднем стоит 36700 грн. В Днепре цены в новостройках колеблются от 31600 до 45300 грн за кв.метр.