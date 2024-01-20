Моя квартира – моя крепость: как украинцы выбирают жилье во время войны

Война внесла коррективы в восприятие жилья. Delo.ua выяснило, по каким критериям сегодня украинцы выбирают для себя квартиры.

Жилье во время войны – это базовая потребность, особенно для тех, кто его полностью потерял, или вынужден был покинуть его на прифронтовых территориях.

После пандемийного времени, когда украинцы стремились расширить зону комфорта, критерии выбора квартир коренным образом изменились. Война оказала влияние на восприятие жилья как на вторичном, так и на первичном рынках, как для покупки, так и для аренды.

Эксперты отмечают, что, с одной стороны, изменилось отношение к жилью - теперь определяющими стали такие факторы, как безопасность для жизни и массовая миграция.

Во-вторых, с рынка в условиях выживания исчезли инвесторы, которые покупали жилье для перепродажи. Сегодня никто не вкладывает в котлован, хотя еще 2-3 года назад это был фактор, существенно стимулировавший строительный бизнес страны. Сегодня ключевой покупатель на рынке недвижимости не инвесторы, а внутренние переселенцы .

Прощайте, хрущовки. Какое жилье покупают на вторичном рынке

На вторичном рынке сегодня квартиры покупают и арендуют, чтобы жить здесь и сейчас. Такое жилье должно быть готовым для жизни – небольшим, безопасным, но комфортным. Поэтому важный свежий ремонт, "бабушкины" квартиры покупатели чаще всего игнорируют.

По словам Юрия Питы, в пешей доступности должен быть паркинг, школа, сад.

"Одним из важных критериев стало - как можно дальше от объектов инфраструктуры: аэропортов, ТЭЦ, стратегических предприятий и военных структур", - пояснил риелтор.

Хрущевкам и панельным домам не доверяют – они складываются во время обстрелов и старые подвалы не годятся для укрытий.

“Важный в первую очередь бюджет. В 2020-21 году мы наблюдали запрос на увеличение площади для проживания, люди нуждались в большем комфорте, сейчас покупают меньшие квартиры, чем даже до пандемии. Но они должны быть в формате "заезжаем завтра" - полностью готовы к проживанию", - рассказал Роман Герасимчук, директор City Development Solutions.

Вдобавок, это должно быть современное жилье, а не хрущевка – война доказала, что дома старого фонда больше страдают во время обстрелов. Да и подвалы под укрытие никто серьезно не рассматривает.

Надежные стены и убежище-паркоместо. Как выбирают квартиру в новостройке во время войны

Принцип "жить здесь и сейчас" стал ключевым в поиске жилья и на первичном рынке, рассказали Delo.ua в строительной компании Alliance Novobud. Ключевыми критериями выбора квартир в новостройках стали:

высокая степень готовности проекта или стабильная динамика строительства, если комплекс в разгаре возведения. Инвестируют быстрее и охотнее в активно строящиеся объекты.

безопасность – надежная каркасно-монолитная технология строительства, наличие подземного паркинга, который, при необходимости, становится временным укрытием с вентиляцией, отоплением, интернетом, голосовым оповещением и местами для сидения.

удобное или уникальное месторасположение дома — в центральных или исторических районах города, недалеко от станций метро и транспортных развязок, рекреационных зон.

важная марка производителя окон, систем охраны и безопасности, видеонаблюдения, удаленного доступа к недвижимости.

В отличие от довоенного 2021-го сегодня уже никто не вкладывает средства на этапе котлована, какую бы привлекательную цену застройщик не предлагал. Ранее инвестиции со сроком ввода жилья в эксплуатацию 1,5-2,5 года были чрезвычайно популярны - 45% всех продаж.

"Сегодня объект на начальной стадии строительства – это лишь 11-15% в структуре продаж застройщика. Люди боятся рисковать. Не помогает даже строгий демпинг некоторых игроков на рынке. Даже если ты ставишь $500-600 за метр, все равно большая часть людей скажет: знаете, мы немного подождем, чтобы быть уверенными, что точно достроят", - отметила на дискуссионной панели Украинского строительного конгреса коммерческий директор компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская .

По ее словам, из-за массовой потери жилья главный фокус на рынке – это квартиры не для перепродажи, а для собственного проживания. Так что девелоперы вынуждены постепенно увеличивать опции квартиры с ремонтом.

Ключевые требования к такому жилью – спокойствие и безопасность. Покупатели обращают внимание на этажность, надежные окна, автономность объекта и наличие хранилищ. Никто и не спрашивает уже о высоких потолках, видовых квартирах, за что до войны были готовы переплачивать 30-40% цены.

"То, что раньше плохо продавалось в новых ЖК, – это паркинги и амбары – сейчас топ-продаж. Паркинг важен – потому что люди боятся оставлять машину на открытом пространстве. Жизненная необходимость купить паркоместо даже за $30 тыс. – уже не проблема. Коморы, которые застройщики не знали, как пристроить, даже предлагали в подарок, тоже хорошо продаются – потому что людям нужно сохранить вещи. Вдруг что - ячейку рассматривают как убежище", - рассказала Лаевская.

Вдвое (до 30%) возросла доля продаж трехкомнатных квартир – их покупают семьи военнослужащих, медиков. Лидерство по-прежнему удерживают однокомнатные – более 50% продаж на рынке недвижимости.